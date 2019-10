Linares Deportivo El Linares suma la octava victoria consecutiva y rompe su récord anterior Un momento del choque de hoy en Huétor Vega. / Carlos Hugo García Chendo dio su primer zarpazo, Espejo firmó dos golazos, Sergio hizo el 1-4 antes del descanso, pero el equipo se desinfló y acabó sufriendo mucho ÁNGEL MENDOZA Domingo, 13 octubre 2019, 16:27

Unas cuantas de cal y otras tantas de arena para el Linares Deportivo en su visita al campo del colista. No había necesidad de sufrir hasta el último minuto, de temer por el empate y menos aún de llevarse una probable sanción larga de Iván Aguilar por no saber contener nos nervios en el túnel de vestuarios. Lo mejor es que el equipo de Arsenal ha batido el récord que tenía el Linares de Antonio Torres, ya son 8 victorias en 8 jornadas, 24 puntos consecutivos.

Se quedaron en casa Pablo Siles, Joan Grasa y Fran Lara por molestias, debutó en el tramo final el canterano Jota. Se vio una parte para cada equipo, la primera sólo tuvo color azulillo y acabó 1-4, en la segunda los mineros dieron un paso atrás, dejaron que el colista tuviese el balón y se creciera, algo peligroso que recordaba a lo que pasó en La Nucía, tanto que el colista acabó marcándole 3 goles a los mineros, es la primera vez que un equipo le hace más de un gol esta temporada, y la afición linarense acabó temiendo por el empate.

3 CD Huétor Vega Sergio Muñoz, Castillo, Capilla (Marcos, min. 60), Bustos, Del Amo, Hurtado, Armando (Sergio García, min. 76), Raúl Pérez, Dani Moreno, Jordi y Cristian (Kessie, min.68). 4 Linares Deportivo Razak, Miguel, Dani, Joselu, Rodri, Chendo, Chinchilla (Jota, min. 85), Siles, Alan (Anaba, min.74), Isra (Carnicer, min. 58) y Cervera. GOLES 0-1: Min. 11, Chendo. 1-1: Min. 23, Dani Moreno. 1-2: Min. 35, Dani Espejo. 1-3: Min. 39, Dani Espejo. 1-4: Min. 43, Chinchilla. 2-4: Min. 62, Marcos. 3-4: Min. 72, Jordi. ÁRBITRO Guillermo Paradas Mazuela, colegio malagueño. Mostró cartulina amarilla a los locales Raúl Pérez, Bustos, Armando, El Charani y Hurtado. Y por los visitantes fueron amonestados Josema, Miguelito, Razak, el técnico Juan Arsenal y roja directa a Iván Aguilar al descanso en el túnel de vestuarios. INCIDENCIAS Partido correspondiente a la octava jornada de liga en el Grupo IX de Tercera División, disputado en el Municipal Las Viñas frente a unos 300 espectadores, muchos de ellos azulillos

A los 11 minutos había encarrilado el partido Chendo, primer tanto de esta temporada para el tigre, rematando un servicio de falta. En el minuto 23 llegó el 1-1 por una falta de entendimiento entre Cervera y Razak, el meta salió a controlar con el pecho un balón cedido, se le fue larga la bola y Dani Moreno aprovechó el regalo para hacer el empate.

Pero en el campo sólo existía el Linares y Espejo devolvió la tranquilidad con dos golazos. Isra estuvo fabuloso, se sacó una jugada en el área con pase atrás y Dani apareció en el balcón del área para fusilar el 1-2. Sólo 4 minutos después, otra vez la conexión entre Isra y Dani Espejo funcionó y el lateral zurdo definió con una vaselina larga al palo contrario, que sorprendió al meta.

Antes del descanso, Sergio Chinchilla en acción personal y por insistencia, se coló en el muro defensivo del Huétor Tajar y la cruzó a la salida de Muñoz para hacer el 4-1. Parecía que el partido estaba resuelto, pero nada más lejos de la realidad. «Pedir perdón a mi equipo por la expulsión y por no poder ayudarlo ahora con la sanción. No justifico mi reacción, pero antes de eso he recibido insultos, un guantazo y un espontáneo de la grada se viene para mí y me agarra del cuello», escribió Aguilar tras ser expulsado al descanso en el túnel de vestuarios.

La segunda parte fue del Húetor Vega, con un Linares desinflado, el balón fue local y aparecieron los nervios. Razak salvó nada más saltar al campo un mano a mano con Moreno. Carnicer, que no estuvo fino, perdió un balón tonto que acabó aprovechando Marcos para hacer el 2-4. Kessie volvió loca a la defensa minera, Razak salvó el mano a mano con el extremo granadino, pero Jordi aprovechó el rechace para hacer el 3-4.

Arsenal metió a Anaba para reforzar la zaga. 34 minutos tardó el Linares en la segunda parte en llegar con peligro al área rival, pero sin peligro. Quien sí lo llevaba era el cuadro local, un golpeo de Jordi que casi sorprendió a Razak y una acción de Castillo que salvó Anaba con un cruce milagroso en el último instante, hicieron que el empate rondase por Las Viñas.