El Linares se hace el harakiri en Yecla Manny fue expulsado antes de la media hora, Totti hizo el gol local y Fuentes falló un penalti en el tramo final

Otra derrota y ya van tres seguidas del equipo de Pedro Díaz, una de esas rachas que nadie quiere que le toquen porque lo cuestiona todo: la validez de algunos jugadores para un proyecto ambicioso y la capacidad del entrenador para darle la vuelta a la situación. Así de desagradecido es el fútbol.

El Linares acabó con jugadores sobre el césped agotados, tras un terrible esfuerzo físico sin premio. Esta vez sí hubo intensidad, pero cuando la suerte no está de tu lado es mucho más difícil. Yecla es un campo muy complicado y los murcianos siguen invictos; sufrieron poco ante un Linares que jugó casi todo el partido con diez hombres.

A los siete minutos, Xabi mandó para los locales una falta botada al borde del área por encima del larguero. A los doce minutos llegó a marcar el Yeclano, pero el colegiado lo anuló a instancias de su juez de línea al considerar que el centro desde la derecha lo remató Loren a la red en fuera de juego.

Respondió el Linares con una contra conducida por García, que abrió a la derecha, donde Hugo superó al defensor, estrellando su disparo contra el lateral de la red. Se la devolvió el Yeclano con otro centro al que no llegó nadie, pero Molina, desde la frontal del área, probó suerte en segunda instancia y mandó la bola sin dirección a puerta.

El Linares salió con intensidad, como pidió Pedro Díaz, pero cometió muchas faltas que desembocaron en acciones a balón parado. Un buen ajuste defensivo bastó para que el Yeclano no hiciese daño con ellas en los primeros minutos del duelo. También desde los saques de esquina, porque los locales tuvieron más presencia en ataque en la primera media hora.

Lo que no estaba en el guion era que el Linares acabase con diez jugadores antes de la media hora. Dos veces seguidas vio la amarilla Manny (minutos 22 y 27) y el colegiado no tuvo reparos en expulsarle. Sierra, que había salido en posiciones ofensivas para jugar con doble lateral, tuvo que retrasar definitivamente su posición en la hora de juego que quedó por delante.

Poco después, y aprovechando que el jugador del Yeclano Alejandro Puri necesitó atención, Pedro Díaz llamó a todos sus hombres a una reunión táctica para aplicar los cambios en la forma en que debían afrontar el encuentro con uno menos. Totti entró por Puri, que no pudo seguir.

Segunda parte

El Linares aguantó bien los intentos de los azulgranas hasta que llegó el descanso, y en la segunda mitad salieron los dos equipos con lo mismo sobre el césped. Estaba claro que los de Yecla se iban a volcar. Loren primero lo intentó con poco ángulo y despejó de puños Barrios; se botó el córner y Farell, en segunda jugada, buscó el latigazo que atrapó el meta minero.

Iván Martínez sabía que Sierra sufrió mucho la semana anterior y que venía con ciertas inseguridades defensivas, así que por ahí entró el Yeclano, por el costado zurdo de la defensa de los mineros. Carrasco y Borao fabricaron la jugada, pase de la muerte para Totti y definición sin dudarlo del extremo manchego: 1-0, poco antes de cumplirse la hora.

Se fue en el minuto 66 Sierra y entró Víctor. Eso no evitó que el Yeclano siguiese machacando por las bandas, como en una acción en la que el exazulillo Jorge Domínguez lo tuvo todo para hacer el segundo delante de Barrios y no supo definir. Así que el técnico murciano refrescó el ataque con la entrada de Asier y Cordero por Xabi y Loren. Había que matar el partido.

El Linares, inoperante en ataque, solo aguantaba lo que podía para no recibir el segundo. Becken lo evitó en una acción de Borao, que se revolvió en el área hasta llegar a la pequeña, con un disparo cruzado y forzado que sacó el central bajo palos.

En el minuto 84, Pedro Díaz intentó espolear a sus hombres con la entrada del habilidoso Velázquez por Harper, en busca de desequilibrar en alguna contra, y la estrategia le funcionó. En la primera que pisó área, recibió una falta por detrás y el colegiado decretó penalti. Lo lanzó Fuentes, sin demasiada fuerza y centrado, así que Borja adivinó la trayectoria y destrozó cualquier atisbo de remontada.

Aunque en el descuento, y a la desesperada, buscaron la redención, los mineros no pudieron hacerle más daño al Yeclano y se marchan al final de la octava jornada a los puestos de descenso, a poco que alguno de los que están por abajo gane el domingo.