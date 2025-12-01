El Linares confía en su buena dinámica para quitarle la plaza de 'play off' al Extremadura

Se ha quedado una buena semana por Linares, después de meterse de nuevo el equipo minero en la lucha por los puestos de cabeza y ... saber que, si ganan el domingo en Extremadura, habrán adelantado a los de Almendralejo y saltarán a la zona de 'play off'.

El encuentro se jugará el domingo en el nada usual horario de las 22:30 de la noche. El motivo no es otro que el partido de Copa del Rey que los azulgrana juegan en su campo este jueves a las 9 de la noche. El equipo extremeño ha querido apurar al máximo para tener tres días completos de descanso, aprovechando que el lunes es festivo y eso no debería restar afluencia de afición local, que sí de la visitante.

No se recuerda por Linares un partido oficial fuera de casa que haya empezado un domingo y terminase un lunes. Sí algún trofeo de verano con prórroga, pero no algo como esto. Hay mucho en juego para el Extremadura, saben que el partido de Copa les va a dejar muy cargados y esas 72 horas pueden ser clave para llegar enteros al final del partido contra los hombres de Pedro Díaz.

El técnico vuelve a estar feliz, como la afición, porque por fin llegó una buena racha, dos victorias seguidas, mirar la liga por arriba y volver a soñar, pero con los pies en el suelo.

«La clasificación es lo de menos, porque está tan ajustado todo que tienes dos resultados regulares y te metes cerca del descenso, y tienes dos resultados buenos y te metes cerca del ascenso. Es tener la mente fría, ir partido a partido y saber estar en cada momento para conseguir puntos y rascar siempre, seguir sumando, y al final todo te lleva a la situación donde tienes que estar», comentó tras la victoria.

Hoy jornada libre para sus jugadores, para que gocen con sus amigos y familia ahora lo que no pudieron hace poco más de un mes, cuando todo pintaba de otro color porque «un compañero decía que las victorias hay que disfrutarlas el tiempo que sea, porque no hay tantas victorias, entonces hay que disfrutarlas».

Analizando lo que fue el triunfo del domingo, donde el Linares se impuso con uno menos durante media hora al UCAM Murcia, destacó que lo importante fue saber aguantar con el marcador a favor «cuando ellos empezaron a meter gente por dentro en superioridad, un equipo así te hace sufrir, si les tapas por dentro, te los encuentras por fuera. Sacamos la casta y nos llevamos tres puntos de oro».

De la expulsión de Caramelo no tiene dudas: «No tiene ningún sentido, no había motivo para expulsarle», las imágenes en televisión dejan serias dudas de si hubo algo que se pueda considerar agresión dentro de un forcejeo en el área subido de tono entre los dos jugadores.

Mucho mejor en defensa

También es importante que el Linares estuvo bien en defensa, más allá del error de Barrios al no atrapar el balón de primeras y permitir un rechace en el gol. Esa seguridad por arriba y en centros laterales es lo que se le pedía al Linares.

«Sobre todo la primera parte, creo que el trabajo fue perfecto. Estábamos muy bien colocados, ellos no se encontraban, no eran capaces de desbordarnos por fuera porque Manny estaba muy seguro. En la segunda parte es verdad que ya encontraban situaciones, dos contra uno, pero supimos resolverlas, incluso coger alguna contra, aunque muy alejados de la portería», lamentó la falta de ese hombre más en ataque.

Las aguas han vuelto a su cauce, la afición está contenta, el equipo va puliendo defectos y la buena racha ha llegado en el momento más delicado por la enfermería. Parece que la suerte le ha cambiado al Linares y ahora toca refrendarlo en Extremadura sacando un buen resultado.

«Es tener la mente fría, saber la situación en la que estamos y seguir manejándola como lo estamos haciendo hasta ahora. Creo que, desde lo más bajo del club hasta la zona más noble, se ha tenido cabeza y los resultados están viniendo. Hay que tener paciencia, sabiendo el tipo de grupo al que nos enfrentamos y el equipo que hemos creado. Saber que los resultados iban a llegar y solo era una racha mala, como la tienen todos los equipos», añadió Pedro Díaz.