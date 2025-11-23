El Linares asalta el fortín de Lebrija con remontada incluida

No fue un partido brillante, lo dijo el técnico linarense en la previa. El equipo sabía a lo que iba a Lebrija y debía seguir ... el guion sin cometer errores. Lo hicieron, de menos a más, intensos desde la salida, mejorando defensivamente con el paso de los minutos hasta desesperar en ataque a un Antoniano que había ganado sus últimos cuatro partidos en casa.

Lo demostraron en Jaén y lo han vuelto a hacer en Lebrija, este Linares sabe ganar fuera de casa y recuperar los puntos que, en ocasiones, se escapan del Municipal de Linarejos. Un triunfo balsámico, tercera jornada sin perder, 7 puntos de 9 posibles, subida a la mitad de la tabla. La mala racha se enterró en La Victoria, el equipo se repuso a las lesiones y ahora se hará larga la espera hasta el domingo para recibir al UCAM Murcia.

Atlético Antoniano Matías, Juan Durán (Pedraza, min. 90), Revuelta, José Mari (Diego, min. 71), Pana, Peral (Jesús García, min. 84), Férquez, Lolo Garrido, Antonio, Arreola y Juan Serrano (Mateo Sánchez, min. 84). 1 - 2 Linares Deportivo Barrios, Victor López. Fran Lara, Becken, Manny, Edu de la Casa (João, min. 27), Hugo Aranda, Isra Cano, Menudo (Fuentes, min. 72), Talaverón (Velázquez, min. 61) y Hugo Díaz (Michael, min. 72). Goles 1-0: Min. 43, Lolo Garrido. 1-1: Min. 52, Lara. 1-2: Min. 67, Manny

Árbitro Pablo Asensio, comité extremeño. Asistido en bandas por Alberto José Merchán y Pedro Sánchez. Expulsó en el minuto 35 al técnico lebrijano, Lolo Lozano. Por los visitantes fueron amonestados Talaverón, Michael, Aranda y Hugo Díaz

Incidencias artido correspondiente a la duodécima jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda Federación, disputado en el Campo Municipal de Lebrija ante unos 2.000 espectadores

Papeleta doblemente complicada para Pedro Díaz en Sevilla. Sin los lesionados Jack Harper y Rafael. João Paulo entró en convocatoria, no estaba previsto que jugase, pero lo tuvo que hacer por fuerza mayor. Sacó casi toda la pólvora de inicio para intentar adelantarse en el marcador con Hugo Díaz, Talaverón, Isra Cano y Menudo, solo Caramelo y David Velázquez como revulsivos para la segunda parte, dos hombres rápidos que necesitan espacios en un campo que no los tiene y ante un rival que no los concede.

Eso fue el comienzo del partido, un fútbol de esos que no gusta nada en Linarejos, pero es el que hay que practicar en un campo pequeño si quieres sacar petróleo. Choques, balones divididos, segundas jugadas y pelota de campo a campo en un suspiro, a esperar el fallo del rival para abrir el marcador.

Adri a los 5 minutos ya probó a Barrios desde lejos, el exportero lebrijano detuvo el lanzamiento en la frontal. Respondió el Linares con un latigazo en el pico del área por la derecha de Cano, el portero local mandó a córner.

Trabajo extra para el árbitro, porque la intensidad defensiva a balón parado y los empujones acababan con jugadores por el suelo. Dio el susto a los 11 minutos Fran Lara, pidiendo asistencia médica por molestias en el hombro al frenar una contra de Panadero.

El Linares se fue acomodando al juego y Hugo Díaz encontró desde un saque de esquina el peligro al buscar el gol olímpico, estrelló el balón en el palo y los lebrijanos montaron la contra, Arreola superó en el cuerpo a cuerpo de Edu y centró para que Juan Serrano de cabeza pusiera en apuros a Barrios. En la acción, Edu se lesión y forzó la vuelta al campo de João antes de lo previsto. Recibido entre aplausos por su antigua afición en el minuto 27.

El partido caliente dentro del césped y también en el banquillo, en el minuto 34 fue expulsado el técnico local, Lolo Lozano, y eso encendió también a la grada, que se enfadó más cuando el colegiado pidió decir por por megafonía que cesasen las palabras ofensivas hacia el trío arbitral.

El Linares no llegaba, se perdía en el antifútbol, en el choque y el rechace, algo que el Antoniano maneja como pez en el agua y antes del descanso, en un balón colgado al área que rechazó Becken, estaba Lolo en la frontal para meter un latigazo que se coló por la escuadra minera.

Gol psicológico justo antes del descanso y los locales buscando el segundo en el descuento. Serrano lo tuvo en un cabezazo sin oposición que se fue por encima del larguero

Segunda parte

Había que cambiar cosas. Se fue Isra Cano y entró Álex Caramelo buscando más profundidad para la segunda mitad y nada más salir, Matías tuvo que intervenir por abajo en un disparo suyo. Respuesta de Panadero, recortó a Lara, se sacó un disparo a media altura en el área y Barrios despejó una acción que olía al 2-0.

El empate llegó en la siguiente, a balón parado, Menudo la puso al área, peinó Fran Lara, despejó la defensa y el propio Lara de forma poco ortodoxa, sacó el tacón a modo de despeje y sorprendió al portero local para hacer el 1-1 en el minuto 52.

Refrescó piernas arriba con Velázquez por Talaverón en la izquierda. El Linares estaba enchufado y el gol de la remontada llegó, de nuevo con servicio a balón parado de Menudo, ahora sí cometió un error de marca el Antoniano, remate de Manny al fondo de la red para hacer el 1-2.

Entró el goleador Diego Rodríguez por los locales. Menudo y Hugo se fueron por Michael y Fuentes en los azulillos. En ese momento el Linares pasó a defender de manera impecable ante el empuje de los locales. No encontraban la forma, siempre se anticiparon os azulillos y tiraron de oficio.

Así que el Antoniano sacó del campo a Adri Peral por Jesús García y fuera Juan Serrano por Mateo Sánchez para los últimos minutos. Luego los casi dos metros de Pedraza para buscar por alto el empate, entró por Durán en el descuento, ya no le quedaba nada más a los sevillanos para intentar romper una sólida defensa minera.

Los últimos minutos fueron un concierto de balones al área, intentos de disparos de primera y segunda jugada, entrando por dentro, por fuera, a la desesperada en el descuento. El Linares se convirtió en un equipo italiano, un muro contra el que se dejó el alma un Antoniano que estaba acostumbrado a ganar en su campo, pero esta vez se encontró con la mejor versión defensiva de los mineros.