Crítica

Harold López-Nussa: Timba a la granadina

Juan Jesús García

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Había expectación por conocer al próximo 'grande' del pianismo cubano tras ver en nuestros festivales a otros como Fonseca, Chocolate, Rubalcaba, Melón, Sosa, Bebo, Rubensito, ... Valdés, Valle… (el año que viene. pfv, Marialy Pacheco, para seguir poniéndonos al día), y más si venía avalado por su tío, el gigante Ernan López Nussa. Y, desde luego, Harold (y su hermano Ruy Adrian en la batería) no defraudarán la saga familiar, puesto que el segundo concierto del Festival de Jazz por este año estuvo a una gran altura, encontrando el pianista un hueco propio en un género tan trillado como el jazz afrocubano, donde es difícil ser distinto. Lo fue, lo fueron.

