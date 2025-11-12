José Luis Martín: «Ocho años patrocinando al Linares y vamos a por otros ocho más»

Cuando una pareja funciona bien, no hay que tocar nada. Recordar darse cariño y estar presente en el día a día, disfrutando del crecimiento mutuo ... y apoyando al otro en los momentos importantes. Esta fórmula que podría salir en cualquier libro moderno de autoayuda, viene como anillo al dedo para explicar la relación longeva entre dos de las marcas más reconocibles de la ciudad minera.

El Linares Deportivo y MLC Energía se dieron este miércoles un abrazo para recordar que siguen encantados de haber cruzado sus caminos y renovaron su acuerdo de patrocinio principal en un acto celebrado en el Estadio Municipal de Linarejos. No faltó la primera plantilla, que tras la sesión de entrenamiento compartió unos momentos con el responsable de la empresa linarense, José Luis Martín.

Este acto no es más que una muestra de la consolidación de una relación que se ha mantenido firme durante ocho temporadas y que se ha convertido en un referente de colaboración entre empresa y deporte local.

También es un símbolo de confianza, esos ocho años la dan, porque el Linares Deportivo lleva cuatro meses con la marca MLC en el centro de su camiseta y en toda la publicidad del club, sin que se hubiese formalizado el acuerdo entre las partes. Es más, la liga empezó y no se habían sentado las dos partes a hablar de dinero. Si eso no es confianza…

El encuentro contó con la presencia de José Luis Martín, CEO de MLC Energía, y Carlos Hita, director general del Linares Deportivo, quienes rubricaron la continuidad del acuerdo. Ambos destacaron la importancia de la confianza y la fidelidad que han caracterizado esta alianza, esencial para el crecimiento del club y su conexión con la ciudad.

Dos novedades

El patrocinio contempla la presencia de la marca MLC Energía en el frontal de la camiseta del primer equipo y de la cantera, así como la celebración de dos partidos temáticos que llevarán el nombre de «MLC Energía» durante la temporada. Además, se incluye la implantación de MLC Viajes como agencia oficial del Linares Deportivo, ampliando la colaboración más allá del ámbito deportivo.

Carlos Hita subrayó que este año el club ha puesto especial atención en la personalización y viralización de las camisetas con un guiño a lo local, un aspecto que ambas marcas intentan mantener año a año para no desconectar de sus seguidores.

Por su parte, José Luis Martín expresó su satisfacción por continuar apoyando el proyecto azulillo: «Es un orgullo que MLC esté representado en los valores de la camiseta del Linares Deportivo. Este es el octavo año y esperamos estar muchos más».

También quiso destacar que el club pone su esfuerzo en ser un escaparate atractivo para los anunciantes y que la presente campaña «es un año muy interesante desde el punto de vista del marketing. Los patrocinadores tienen un tiempo de recorrido en los clubes (finito) y queremos incentivar que la marca MLC esté orgullosa de ser parte de nuestra institución y de estar presente en la camiseta».