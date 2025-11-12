Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Luis Martín y Carlos Hita después de firmar el acuerdo renovado de patrocinio para la nueva temporada, junto a la primera plantilla azulila. Linares Deportivo

José Luis Martín: «Ocho años patrocinando al Linares y vamos a por otros ocho más»

La marca MLC Energía firmó el acuerdo de colaboración con el Linares y además el club tendrá en MLC Viajes a su nueva agencia

Ángel Mendoza

Linares

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:26

Cuando una pareja funciona bien, no hay que tocar nada. Recordar darse cariño y estar presente en el día a día, disfrutando del crecimiento mutuo ... y apoyando al otro en los momentos importantes. Esta fórmula que podría salir en cualquier libro moderno de autoayuda, viene como anillo al dedo para explicar la relación longeva entre dos de las marcas más reconocibles de la ciudad minera.

