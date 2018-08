Vuelve el agua potable al Condado y se establecen cuatro análisis semanales Vista aérea del embalse del Dañador, en Montizón. / CHG La Consejería de Salud incide en mantener las medidas correctoras para que las concentraciones de trihalometanos se mantengan en los niveles más bajos posibles LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 8 agosto 2018, 01:25

25 días después, los más de 18.000 vecinos de 13 núcleos de población -siete municipios y seis aldeas o pedanías- de la comarca del Condado vuelven a beber agua del grifo con tranquilidad. Y a cocinar con ella. Olvidan así los camiones cisterna y las decenas de botellas de agua embotellada que en estas semanas han rondado por sus casas: el agua ya es apta para el consumo humano.

Así fue anunciado ayer por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, desde donde informaron que los límites permitidos de trihalometanos (THMs) habían dejado de superarse. En concreto, los núcleos de población afectados han sido los de Montizón, Aldeahermosa, Venta de los Santos, Chiclana de Segura, El Campillo, Camporredondo, Los Mochuelos, Santisteban del Puerto, Navas de San Juan, Castellar, Sorihuela del Guadalimar, Arquillos y El Porrosillo.

Tras la declaración de la aptitud del agua para consumo humano, la Consejería de Salud trasladó al gestor de la Estación de Tratamiento de Agua Potable que debe mantener las medidas correctoras aplicadas y las condiciones de tratamiento, con el fin de que las concentraciones de trihalometanos se mantengan en los niveles más bajos posibles y siempre por debajo de los límites establecidos en la normativa sanitaria de aplicación.

Asimismo, la Consejería de Salud solicitó al gestor en alta que cualquier modificación de las actuales medidas correctoras o de las condiciones de tratamiento, así como de aquellas que se vayan implementando con arreglo a los compromisos adquirido, deben ser comunicadas con antelación a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud.

A partir de ahora, indicaron se establece «una nueva frecuencia analítica», tal y como establece el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía. «El gestor en alta, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, debe realizar tres análisis semanales (lunes, miércoles y viernes) en las cuatro infraestructuras en las que se viene realizando el seguimiento y evolución, durante los meses de agosto y septiembre. El gestor en baja, Somajasa, deberá realizar un análisis semanal en un punto representativo de la red durante los meses de agosto y septiembre», manifestaron desde la Junta de Andalucía. Por tanto, cuatro análisis semanales para asegurarse de que todo está en orden.

Asimismo, ayer se celebró una reunión extraordinaria con el consorcio de aguas para proponer medidas para el futuro, que pasen por la reivindicación hasta la consecución de la ejecución de las obras necesarias para tener un sistema de abastecimiento de calidad, y que eviten en el futuro problemas como el que ha mantenido en vilo al Condado durante más de tres semanas. A la misma asistieron responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, miembros de la diputación y alcaldes del Condado. «Esperemos que sirva para continuar con la reivindicación municipal de conseguir que la comarca del Condado tenga unas instalaciones acordes a los precios que pagamos y al siglo XXI», indicó ayer el presidente provincial del Partido Popular de Jaén y alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, presente en la asamblea.

Así, explicó que en el encuentro continuaron «con las labores de reivindicación» de unas infraestructuras adecuadas, ya que han constatado que hay «una falta de inversión en la planta». «Por ejemplo, hay conducciones deficitarias en algunos tramos que tienen más de 50 años y queremos que se cambien», apostilló.

Juan Diego Requena destacó «la unidad de todos» a la hora de exigir estas inversiones, «y el carácter de seguir hacia delante», con la intención de que se declaren las obras de urgencia en la zona, que dependen de la Confederación y del Gobierno. «Están presupuestadas para este año, así que solo queda que se ejecuten. En julio salía la licitación, pero no sabemos nada», recalcó el alcalde de Santisteban del Puerto, que se cuestiona si influirá en el proceso el cambio de Gobierno o el cambio hace una semana del presidente de la Confederación Hidrográfica Guadalquivir.

Solo para higiene

La declaración como agua no apta para el consumo humano, que se ha mantenido vigente desde el pasado 13 de julio tras detectarse una concentración superior a los límites permitidos de trihalometanos (THMs), ha obligado a la ciudadanía de los 13 núcleos de población afectados a no ingerir ni utilizar el agua para la elaboración de alimentos, aunque sí se ha podido usar para higiene personal y limpieza doméstica, porque no entrañaba ningún riesgo para la salud.