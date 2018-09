Vertedero incontrolado en Bailén, según el PSOE

El PSOE de Bailén ha denunciado, por medio de un vídeo, un vertedero incontrolado junto al Colegio General Castaños en estos primeros días de curso escolar y algunas viviendas de la calle Ponce de León.

En su comunicado responsabilizan al alcalde de esta situación que sufren el centro y los vecinos de la zona motivada por un «vertedero incontrolado que está formado por restos de poda y jardinería, plásticos, y otros residuos que provienen seguramente del Parque Eduardo Carvajal, conocido como 'El Vivero', debido a que el Ayuntamiento no facilita contenedores apropiados para eliminar estos desechos conforme a la normativa vigente. Esto, según el PSOE, ha propiciado la creación de este vertedero que «si no se pone remedio puede ir a mas».

Desde el PSOE declararon que mientras los ciudadanos deben cumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos bajo sanción si no la cumplen, «el Ayuntamiento no da ejemplo», añadiendo que «hay que inspirar el civismo con el ejemplo y esto no es ejemplo de nada».