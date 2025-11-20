La trashumancia recorre más de 500 kilómetros en busca de los verdes prados de Vilches

El pasado 31 de octubre los pastores trashumantes salieron de la Sierra de Albarracín para recorrer 530 kilómetros a través de la vereda de la ... Cañada Real Conquense en busca de los prados Vilches. Los hermanos Ismael y Vidal Martínez, y el primo de ambos Arturo Soriano, acompañados por profesores y alumnos de quinto de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, avanzan con 2.500 cabezas de ganado ovino de raza merina de los Montes Universales. Con la asistencia del borrico hatero Problemas y de varios perros pastoriles, progresan en medio del fuerte temporal de lluvia y viento que dificulta sobremanera uel tránsito que ya por sí resulta complicado. Los pastores tienen previsto alcanzar la dehesa vilcheña el domingo 23. Ese día vivirán el rencuentro con familiares y amigos y celebrarán el hallazgo de praderas cubiertas de pasto, ese verde manto esperanzador que permite el alimento natural de sus ovejas.

La expedición avanza sin ningún tipo de restricción por la enfermedad de la lengua azul, ya que todos los animales están vacunados, asegura uno de los propietarios del rebaño, Ismael Martínez: «Se han vacunado de todos los genotipos que les toca y no hay ningún problema». Con la garantía que da el tener a todo el rebaño protegido, los tres pastores que conducen a los animales hacia Andalucía, están realizando el recorrido ancestral por la Cañada Real Conquense, que les conduce a los pastos jienenses. Además, como ya es tradición, los pastores van acompañados por futuros veterinarios que recorren el duro camino para vivir la experiencia de la trashumancia, apreciar la dureza de la vereda, convivir con la historia y el valor ecológico del ganado y controlar parámetros veterinarios para ver como la densidad del tránsito afecta a las ovejas.

Ampliar La borriquilla Problemas vela por el rebaño. Ismael Martínez

Cuando lleguen a Vilches las ovejas, distribuidas en la fincas de Plazuelas, Encamillos, Dehesa Las Yeguas, La Casería y Zambrana, permanecerán 6 meses y medio hasta el ecuador de la primavera. Ismael Martínez, pastor trashumante que a su vez preside la Mesta de la Sierra de Albarracín, aclara que los ganaderos que hacen la trashumancia a pie por la vereda de la Real Conquense son de Guadalaviar y de Frías de Albarracín: «La vereda la iniciamos con preocupación por la falta de pastos que tenía Jaén por culpa por la sequía. En los últimos días la situación climatológica ha mejorado tras sobrevenir esa lluvia necesaria para el nacimiento de la vegetación. Con ella, el ganado no tendrá que alimentarse exclusivamente de pienso, que es una ruina para nosotros».

El espectáculo de las ovejas

La Cañada Real Conquense, una de las rutas más importantes de la trashumancia, se extiende a lo largo de más de 500 kilómetros desde el área occidental de los Montes Universales y las Sierras de Albarracín, Cuenca y el Alto Tajo (provincias de Teruel, Guadalajara y Cuenca), donde el ganado pasa los meses de verano, hasta la parte oriental de Sierra Morena (Jaén y Córdoba), para pasar el invierno. Ver conducir a las 2.500 vejas es todo un espectáculo. Los pastores articulan sonidos guturales que canes y ovejas interpretan a la perfección. El burro Problemas, por su parte, encabeza la expedición (después de una década de idas y venidas se desenvuelve como un experto en la vereda) para anunciar la llegada del ganado ovino con el cabeceo rítmico y el soniquete de su collar de campanillas.

Ampliar Los rebaños a su paso limpian los bosques. Ismael Martínez

La trashumancia forma parte de un sistema de explotación ganadera que combina la utilización de los recursos naturales con la cultura local y los usos del tiempo y del territorio, en armonía con el medio ambiente, que favorece un sistema de ganadería extensiva. Los rebaños a su paso limpian los bosques al ingerir el manto vegetal o apisonar otras especies vegetales. Todo ello sirve para mantener limpio el bosque y evitar incendios.