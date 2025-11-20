Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las ovejas, en dirección a Vilches, a su paso por desfiladeros de la provincia de Cuenca. Ismael Martínez

La trashumancia recorre más de 500 kilómetros en busca de los verdes prados de Vilches

Sobrecogidos por el temporal de lluvia y viento, los pastores trashumantes tienen previsto llegar a la provincia el 23 de noviembre

José Antonio García-Márquez

Vilches

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

El pasado 31 de octubre los pastores trashumantes salieron de la Sierra de Albarracín para recorrer 530 kilómetros a través de la vereda de la ... Cañada Real Conquense en busca de los prados Vilches. Los hermanos Ismael y Vidal Martínez, y el primo de ambos Arturo Soriano, acompañados por profesores y alumnos de quinto de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, avanzan con 2.500 cabezas de ganado ovino de raza merina de los Montes Universales. Con la asistencia del borrico hatero Problemas y de varios perros pastoriles, progresan en medio del fuerte temporal de lluvia y viento que dificulta sobremanera uel tránsito que ya por sí resulta complicado. Los pastores tienen previsto alcanzar la dehesa vilcheña el domingo 23. Ese día vivirán el rencuentro con familiares y amigos y celebrarán el hallazgo de praderas cubiertas de pasto, ese verde manto esperanzador que permite el alimento natural de sus ovejas.

