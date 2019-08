Torredelcampo busca millonario Las trabajadoras Dori Cazalla y Estefanía Mesa, ayer en el negocio. Un acertante de 'Euromillones' del viernes se lleva más de un millón de euros | La apuesta simple, a máquina, de 2,5 euros, se ha transformado en uno de los mayores premios de la lotería en la historia de la localidad MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Sábado, 10 agosto 2019, 20:00

Torredelcampo busca millonario. Un boleto de 'Euromillones' validado en la localidad torrecampeña percibirá un premio de 1.163.580 euros al figurar como el único acertante de segunda categoría (cinco aciertos y una estrella) en el sorteo del viernes, según Loterías y Apuestas del Estado. La localidad estaba alborotada en busca del ganador o ganadora. «Hay un revuelo impresionante. Ya le ha tocado a 25 personas. Le ha tocado a este, le ha tocado al otro... Lo han colgado en Facebook que había sido este y han tenido que quitarlo. Una locura», explica Pedro Ruiz, titular de la expendeduría (en un estanco) que ha sellado el boleto ganador y al que ya habían llamado en la mañana de ayer «del banco un par de ellos. Y yo de verdad que no lo sé quién es, sé que lo he dado pero no sé a quién, a no ser que sea una persona conocida muy allegada no te enteras. Las chicas que trabajan conmigo fueron a las doce de la noche a mirar el suyo. Lo jugábamos muchos», aclara.

Sí se sabe que la apuesta, simple (2,5 euros), fue hecha a máquina. El boleto, sellado en el despacho receptor 41.075 de Torredelcampo, en la administración 003 en la Avenida de la Constitución, cerca de la estación de autobuses, es el único acertante de segunda categoría. En el sorteo no hubo boletos acertantes de primera, por lo que con el eurobote generado en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 75 millones de euros. «Lo que más toca es aleatorio de máquina. Yo en mi casa jugamos cinco columnas y nada. Vamos a tener que cambiar los números porque no damos en el clavo, no», apunta Ruiz entre bromas.

«Ha tenido mala leche porque le ha faltado una estrella sólo. Se podía haber llevado 75 millones de euros», explica. El boleto consta de una fila 'de números' formada por 50 casillas o recuadros y otra 'de estrellas' formada por 12. La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 35, 41, 14, 2 y 42. Las estrellas fueron el 11 y el 10. Además, la recaudación total fue de 58.915.483 euros.

«A mí me da muchísima alegría y yo casi que daría mi mano derecha a que es de aquí, Torredelcampo no es un sitio muy turístico para que venga gente de fuera y compre... Hubiera sido una inyección económica para el pueblo muy buena, si el ganador es bueno claro», se lamenta.

«Tú no vas a dar un premio así»

Cuando Ruiz cogió las riendas del negocio, hace menos de cinco años, su antiguo propietario que había dado en 2002 un premio de 1,3 millones de euros, le espetó: «Tú no llegarás a esta cifra», recuerda Ruiz, entre risas. «Y mira, casi». En este lustro él ha dado otros premios, «de jueves, el gordo de 24.000 euros y otros menores, pero como este, ninguno». El último gran premio dado en la provincia de esta índole fue el pasado 21 de julio en Beas de Segura, un acertante de la Primitiva ganó 1.414.680 euros.

«Aunque no te toque a ti, que lo único es que igual te suben un poco las ventas, es una gran alegría que caiga en tu negocio, claro. Además, yo lo único que digo es que no se preocupe al que no le ha tocado, vamos a ver si somos capaces de traernos los 75 millones de euros y listo», dice risueño y muy optimista Ruiz, confiando en que la suerte, como el cartero, llame dos veces.