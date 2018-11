Susana Díaz dice en Úbeda que confía en lograr mayor apoyo de los andaluces que en 2015 La presidenta de la Junta anuncia bonificaciones fiscales para agricultores menores de 40 años para evitar la despoblación EP Viernes, 23 noviembre 2018, 15:29

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, ha confiado este viernes en que su partido logre un mayor apoyo de los andaluces en las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre que el que obtuvo en los comicios de marzo de 2015, cuando los socialistas lograron 47 diputados con más de 1,4 millones de votos, el 35,4% del total.

En declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro en Úbeda con representantes del sector agroalimentario de la provincia, Susana Díaz ha agregado que el hecho de cumplir su palabra y los compromisos le da la ilusión de que haya «más andaluces que confíen en el PSOE-A» el 2 de diciembre respecto a los comicios de 2015.

Ha expuesto que el programa electoral con el que el PSOE-A se presentó a las elecciones de 2015 se quedó «chico» porque se han hecho más cosas de las que estaban previstas y que, en consecuencia, se presenta con los deberes hechos.

Respecto al posible escenario tras las elecciones si no se da una mayoría absoluta, la candidata socialista a la reelección ha advertido de que percibe en la calle que la gente quiere que «respetemos las instituciones» y no se puede convertir en normal lo que no lo es «y bloquear las instituciones no es normal».

«Mandarle un mensaje a los ciudadanos de que se desprecia su voto antes de que lo manifiesten y que incluso no les importa plantearse, como ya sucedió en España, repetir elecciones, bloquear y generar inestabilidad, inseguridad o incertidumbre no es normal», ha indicado Susana Díaz.

Ha recalcado que ella aspira a obtener una confianza mayoritaria de los ciudadanos el 2 de diciembre y ha agregado que los andaluces saben perfectamente que el PSOE-A «nunca va a usar su voto para bloquear una institución» porque con estas actitudes se le da «gasolina sobre todo a quien no cree en la democracia».

«Mejor que hace 5 años»

Ha indicado que ella aspira a un gobierno en solitario, como en esta legislatura, que ha permitido dar estabilidad a Andalucía, lo que se ha traducido en crecimiento económico y en empleo y en la recuperación y ampliación de derechos.

«Hoy nadie puede decir que Andalucía no está mejor que hace cinco años, porque Andalucía está mejor, y yo quiero que siga creciendo, con un gobierno en solitario», ha indicado Susana Díaz, quien agregado que le pedirá a todos los partidos que asumamos lo que digan los andaluces en las urnas.

«Si tengo la confianza mayoritaria, le pediré al resto de partidos que no bloqueen esta tierra y que nos dejen seguir avanzando», ha concluido.

Bonificaciones fiscales para agricultores menores de 40 años

Susana Díaz, se ha comprometido este viernes, durante una reunión con representantes del sector agrícola de la provincia, al establecimiento de una bonificación de la fiscalización, en su tramo autonómico, para la juventud agricultora menor de 40 años afincada en el medio rural, con el objetivo principal de evitar la despoblación en las zonas rurales de la comunidad.

Para la presidenta, es fundamental para evitar la despoblación que ya está afectando a otras comunidades del España y que ya «baja» hacia Andalucía que se den oportunidades de empleo y se garanticen unos servicios públicos de calidad.

Ha señalado que hay que incentivar que los jóvenes, que actualmente están más preparados y mejor formados, se quieran incorporar al sector agroalimentario y a las explotaciones agrícolas y para ello necesitan ver que van a contar con salarios dignos.

Otra medida anunciada por la presidenta se refiere al apoyo económico a mujeres en el ámbito rural. Así, se desarrollará un programa específico de apoyo a la incorporación de las mujeres en el ámbito agrario, mejorando sustancialmente las condiciones fiscales en las explotaciones con titularidad compartida, implantando programas de formación a empresarias agricultoras y trabajadoras del sector y desarrollando programas de conciliación familiar en el medio rural.