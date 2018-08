Siempre pendientes del camión cisterna Francisca añade agua mineral a la comida que está preparando. / L. LÓPEZ Vecinos, hosteleros y alcaldes reclaman una solución tras 21 día sin agua en El Condado LEONARDO LÓPEZ NAVAS DE SAN JUAN Sábado, 4 agosto 2018, 01:11

Como cada mañana en Navas de San Juan y desde hace unas tres semanas, el hijo de Francisca acude a un camión cisterna que abastece de agua potable a todo el pueblo porque la que sale de los grifos de las casas no es potable y Francisca ya no puede desplazarse y cargar con las garrafas llenas de agua. Allí también acude a diario Juan Antonio, propietario de una churrería en la que el líquido elemento es esencial para desarrollar su trabajo. Son muchos los vecinos que, por distintos motivos, acuden diariamente en busca de agua.

Solo hay un responsable de que el agua que sale de los grifos no esté en condiciones óptimas para su consumo. Además es un desconocido para la sociedad y tan pequeño que no se puede ver, pero que está presente en cualquier tipo de agua potable: el trihalometano.

Desde el pasado 13 de julio, en todos los municipios de la comarca del Condado no se bebe agua del grifo por el alto nivel de trihalometano que ésta presenta. Se trata de un compuesto químico volátil, que se produce en el proceso de potabilización, cuando la materia orgánica del agua entra en contacto con el cloro que se utiliza para tratar el agua y que esté en óptimas condiciones para el consumo.

De esta forma, vecinos de la localidad se tienen que apañar comprando agua embotellada o bien acudiendo a llenar garrafas de plástico con el agua potable que suministra un camión cisterna para todo el pueblo. Este problema se agrava aún más al estar en pleno verano y cuando la hidratación es fundamental en esta época de olas de calor y altas temperaturas.

«En mi caso va mi hijo al camión con las garrafas y me las trae a casa. Así me apaño, pero claro, si lo arreglaran ya mejor, porque es un fastidio que en pleno verano estemos así», decía resignada Francisca, la vecina navera. «Es cierto que el agua del grifo para fregar, limpiar y esas cosas sí vale, pero para beber y para cocinar no la puedes usar, pero es que el agua es muy importante ahora en esta época», añadía Francisca Medina.

Desde el ayuntamiento proporcionan un servicio de reparto de agua a domicilio desempeñado por miembros de Protección Civil para que el agua llegue a personas mayores y con problemas de movilidad.

Según el alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena, el agua que ahora mismo sale de los grifos se puede beber y no supone un riesgo grave para la salud. «Los riesgos reales para la salud que supone beber ahora mismo agua del grifo son mínimos, aunque se consuma agua del grifo no ocurriría nada en nuestro organismo porque para que ocurra algo se tendría que beber mucha cantidad, en torno a los a 5 o 6 litros de agua diarios, y durante muchísimos años. Y además, solo una persona de cada 100.000 que hicieran eso, podrían sufrir algún problema de salud», aseguró el alcalde navero.

Sin embargo, no deja ser un tema que preocupa a los vecinos, sobre todo por no saber aún cuando se va a solucionar el problema. «Llevamos así unas tres semanas y todavía no nos han dicho cuando se va a acabar esto, tiene pinta de que va para largo porque no se ve ninguna posible solución todavía, aunque ya nos hemos acostumbrado», apuntó María Lafuente, vecina de la localidad.

Desde el Ayuntamiento aseguran que las administraciones responsables en temas de calidad del agua tampoco han confirmado cuándo los vecinos podrán beber agua de los grifos. «De momento ni desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni desde la Subdelegación del Gobierno, que son las administraciones competentes en esto, nos han dicho una fecha concreta de cuando se va a terminar este tipo de alarma. Están haciendo pruebas, han hecho trabajos en la red de altas, en el pantano, en la planta potabilizadora, pero hasta ahora no ha dado resultado», aseveró Joaquín Requena.

Por su parte, otros de los grandes damnificados son los negocios relacionados con la hostelería y que necesitan del agua para poder desarrollar su trabajo. Uno de estos perjudicados es Juan Antonio Álvarez, propietario de una churrería en la localidad navera. Yo lo llevo fatal necesitamos tener agua potable para todo; para las cafeteras, para hacer los propios churros, etcétera. El agua es importantísima para nosotros y ahora con las fiestas, más aún», explicó Juan Antonio.

También lo está notando Antonia Valero en su bar. «La verdad es que esto me está costando dinero porque para cocinar no es lo mismo echar el agua a las ollas directamente del grifo, que desde las botellas que compramos nosotros, pero el agua la echamos de menos sobre todo para beber porque para fregar y ducharnos no pasa nada, pero por ejemplo si viene un chico de la calle pidiendo un vaso de agua no se lo puedo dar», explicó.

En fiestas

Aparte de por ser época estival, este problema se acentúa aún más por coincidir con las Fiestas del Emigrante de este año. «Entre las personas que tienen sus negocios en las fiestas no ha habido mucho revuelo, lo único es que en estas fechas aumenta la población y el problema se agrava un poco porque aquellos que viven en Barcelona, Valencia o Madrid, viene a su pueblo a pasar unos días y se encuentra con que no puede beber agua del grifo y por tanto se tienen que adaptar igual que el resto de los vecinos», afirmó el alcalde, Joaquín Requena.