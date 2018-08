La sencillez de la pintura de Rafa Ruiz le hace ser el joven artista de los Festivales La exposición del joven artista alcalaíno Rafa Ruiz en el Aula Magna del Convento de Capuchinos y el rincón de los niños. :: s. campos La exposición estará hasta el próximo 31 de agosto en el Aula Magna de Capuchinos y el propio autor hará visitas guiadas varios días SANTIAGO CAMPOS ALCALÁ LA REAL. Jueves, 2 agosto 2018, 03:17

El pasado 31 de julio fue un día señalado para el joven pintor y artista Rafa Ruiz que, con su exposición 'Palabras pintadas' va a ser el protagonista de la cultura alcalaína durante todo el mes de agosto y su repercusión puede, aún, durar más.

El pasado lunes, las puertas del Aula Magna del Convento de Capuchinos estaban cerradas antes de las 21:00 horas y un buen grupo de personas esperaba que se abrieran y se 'hizo la luz' y apareció el universo creativo de Rafa Ruiz, que presentaba a los alcalaínos y visitantes mundos imaginarios, habitados por personajes de índole variopinta.

OTRAS CLAVES uApuesta El Ayuntamiento ha apostado por un artista joven y le ha ofrecido su ayuda y la puerta abierta de los Festivales. uRespuesta Rafa Ruiz ofrece una nueva versión de su pintura, basada en la sencillez y en la que los niños son los protagonistas uCualidades La nueva obra de Rafa Ruiz es espontánea, alegre, con muchos colores, es la vida vista desde la cabeza de un joven alcalaino que se abre camino en el interesante mundo del arte

El propio autor de la obra dijo que le apetecía exponer de nuevo. «Quería mostrar lo último que estoy haciendo y cómo he ido cambiando y cómo mi obra ha ido evolucionando; si algo creo que ha cambiado desde que me inicié es que confío mucho más en mi trabajo, que lo hago de una forma más libre y cada vez busco más la sencillez; creo que es importante acercarnos hacia lo sencillo, no querer buscar imposibles, no complicarse la vida y no querer hacer cosas muy difíciles y en ese cambio han tenido un papel muy importante los niños», explico.

Después se refirió a su trabajo con estas palabras: «La obra creo que a cada uno de vosotros os va a llevar a lugares distintos. Está a la vista que es muy alegre, llena de color que es lo que hace falta hoy en día; hace falta alegría, ilusión, hace falta tener ganas de hacer cosas, hace falta movimiento. Siempre animo a la gente a que haga lo que realmente le gusta hacer en la vida y que lo disfrute y que no os compliquéis la vida. Cuando uno hace lo que le apasiona, las cosas llegan y antes o después los propósitos se consiguen».

El concejal de Cultura Juan Francisco Martínez , que hizo la presentación, manifestó: «La exposición es colorido, es imaginación, es creatividad, creo que sobran adjetivos y lo primero que nos sale al entrar al Aula de Capuchinos, es una sonrisa al ver los diferentes cuadros y las diferentes creaciones artísticas y reseñar la esquina dedicada a los niños que le ha marcado mucho a la hora de realizar su obra: los niños, la creatividad, la espontaneidad que se ve en esta obra. A mí, hoy, me produce una gran alegría ver en esta sala de Capuchinos, además de gente mayor, mucha gente joven y muchos niños; hay que acercar la cultura a todas las edades y hay que impregnar de cultura a edades muy tempranas».

Por último, el alcalde Carlos Hinojosa resaltó: «Creo que cada uno, con libertad, y en el espacio que nos sintamos más cómodos, ya sea en la pintura, escultura, música o poesía, en cualquier ámbito cada persona sea capaz libremente de interpretar la realidad, absorber lo que el día a día le proporciona y trasladarlo a los demás con un posicionamiento, con una interpretación que intente trasladar algunos valores y creo que Rafa, además de trasladar con su pintura, con sus reflexiones e ideas, lo hace en positivo y volcándose en los demás y en especial a los niños que siempre participan en su arte».