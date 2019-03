Seis plataformas de la provincia clamarán hoy en Madrid contra la 'España vaciada' Protesta de la plataforma Jaén Merece Más celebrada en Jaén, en una imagen de archivo. / LIÉBANA Denuncian la pérdida de población continua, la falta de oportunidades para los jóvenes y una «inacción política» histórica para con Jaén LORENA CÁDIZ Domingo, 31 marzo 2019, 04:42

Seis plataformas de la provincia de Jaén clamarán hoy en Madrid contra la 'España Vaciada'. Concretamente Jaén Merece Más, Todos a una por Linares, la plataforma a favor de la A-32 Linares-Albacete, la de Jaén por el tren, la plataforma en Defensa del Ferrocarril de Jaén y la Asociación de Amigos del Ferrocarril acudirán juntas a la protesta, que partirá a las doce de la mañana desde la plaza Colón, y en la que está previsto que estén representados todos los territorios de España donde la pérdida de población se ha convertido en un problema acuciante.

Desde las distintas plataformas han hecho en los últimos días un llamamiento para que los jienenses, a titulo particular, participen en esta protesta. Para todos ellos se ha señalado un punto de encuentro, en la bandera de España de la plaza, a las doce. El colectivo de ferroviarios será el que más tarde en llegar a la protesta ya que irán a Madrid en tren y el horario de llegada no se ajusta a la hora de la convocatoria. Ayer el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, daba su apoyo público a la protesta, aunque no estará presente en la misma.

En la pancarta que será cabecera de la protesta está previsto que estén representadas las seis plataformas jienenses, al igual que el resto de plataformas de toda España, y se dejará un espacio vacío en representación de esa 'España Vaciada'. El bloque de Jaén irá en tercer lugar en la manifestación, por detrás de Soria y Teruel.

Antes de que comience la manifestación se llevará a cabo una 'Rompida' con tambores de Calanda. La protesta finalizará en la Fuente de Neptuno, en la plaza Cánovas del Castillo, donde cada plataforma leerá un pequeño texto a modo de manifiesto.

«Clamamos en positivo por la provincia de Jaén porque no nos resignamos a aceptar que llevemos ocho años consecutivos perdiendo una media de 5.000 habitantes por año», explicaron las seis plataformas jienenses en un manifiesto conjunto.

«No podemos permitir que nuestros jóvenes se vean forzados a emigrar de su tierra y por ello acudimos a la 'Revuelta de la España Vaciada', porque creemos en Jaén y en las inmensas posibilidades de una tierra rica, a la que están negando las oportunidades que sí se le dan a otros territorios».

Adopción de medidas

«Exigimos que se adopten medidas ante el drama de la despoblación, que afecta no sólo a zonas rurales de nuestra provincia, sino también y de manera singular a ciudades medias y a la propia capital, datos muy preocupantes. Creemos firmemente que Jaén es una tierra que dispone de recursos, talento y potencialidades, y con una posición geográfica estratégica que conseguirá revertir la situación si hay un empeño político y social en bien de la provincia de Jaén», continuaron desde la plataforma.

También reclamaron el «fin de la inacción política que venimos padeciendo históricamente, mande quien mande y sin distinción de siglas. No podemos consentir que nos estén desmantelando, basta ver la pérdida del 90% de circulaciones ferroviarias por nuestra provincia en los últimos 25 años, o que sigan pendientes dos autovías del Gobierno (la A-32 y la A-81) y dos de la Junta de Andalucía (la A-306 y la A-316), entre otras cuestiones de todo tipo y tan necesarias para atraer tejido productivo y generar empleo para nuestros jóvenes talentos».

«Jaén está a tiempo y es una provincia llena de virtudes y posibilidades, por ello clamamos contra el olvido histórico al que viene siendo sometida por la inacción política para con la provincia e incluyendo a su capital, y esto atañe a todas y cada una de las administraciones», aseguraron.