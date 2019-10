«Salimos beneficiados por estar tan cerca de la capital» IDEAL En menos de 20 años La Guardia ha duplicado su población y ahora cuenta con 5.000 habitantes, lo que hace que tengan que prestarse más servicios Juan Jesús Torres Alcalde de La Guardia LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 7 octubre 2019, 03:27

La Guardia es el municipio con la renta media más alta de sus vecinos en la provincia jienense. Su alcalde admite que la cercanía a la capital ayuda, pero insiste en que ofrecer servicios de calidad es la clave para que los que se trasladan a vivir allí no se vayan nunca.

-¿A qué se debe esta prosperidad?

-El Ayuntamiento lleva 20 o 25 años trabajando en intentar captar vecinos. Salimos beneficiados por estar tan cerca de la capital, y el pueblo ha crecido con urbanizaciones en las zonas limítrofes al término de Jaén. Cada vez más ciudadanos buscan la calidad de vida de una casa en el campo, con piscina y más amplitud, y hemos sabido aprovechar esas circunstancias de localización que tenemos.

-¿A qué se dedican los vecinos de La Guardia?

-Industria hay poquita, la mayoría a la construcción, la hostelería o en el sector público, ya que hemos captado muchísimos funcionarios que trabajan en Jaén, lo que hace que aumente la renta per cápita. En menos de 20 años hemos duplicado la población, en 1995 no llegábamos a 2.000 y ahora vamos por 5.000, que se dividen en tres núcleos: el casco urbano, la urbanización Entrecaminos y la N-323, que engloba muchísimas, diría que más de 30 urbanizaciones. Esto se traduce en una mayor complejidad a la hora de prestar servicios, el Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo mayor para dar una respuesta de calidad, si no pueden cambiar de idea e irse.

-Muchos consideran más económico el municipio porque por lo que cuesta un piso en la capital pueden vivir en una vivienda mucho más amplia allí. ¿Es así?

-Claro, es más económico. Tiene más zona de expansión, Jaén está más acotada y los precios de la vivienda suben. Haciendo una inversión un poco mayor puedes adquirir un terreno de 400 o 800 metros, ganando calidad de vida y viviendo en el campo. También los hay que tienen una segunda residencia para el verano o los fines de semana y que no están empadronados aquí. Estamos muy cerca de la capital, a siete u ocho minutos, incluso hay urbanizaciones que están a 4 o 5 minutos. Siempre digo que hay gente que viva en el Gran Eje y tarde más en llegar al centro que yo.

-¿Cuenta La Guardia con suficientes comercios y demás servicios para los ciudadanos?

-En el casco urbano proliferan poco los comercios, los hay de alimentación por ejemplo, pero como estamos a nada de Jaén cualquiera puede ir allí a comprar, es nuestro punto de referencia, somos como un barrio de Jaén.

-¿Cómo es la población empadronada en cuanto a edad?

-No está envejecida, en cualquier aula de colegio del núcleo del pueblo hay 20 o 30 alumnos, vienen muchas familias jóvenes a vivir. Los niños pueden salir a la calle, hacer vida de pueblo pero viviendo cerca de la capital.

-¿Cómo mantener esta situación?

-A base de prestar mejores servicios para que se sientan cómodos en el municipio, unificar las zonas del pueblo (que haya más convivencia entre el núcleo urbano y las urbanizaciones) y trabajar para solucionar los problemas que se vayan generando.