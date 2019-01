«Me han robado 8.000 kilos de aceituna estas Navidades» La publicación de una vecina de Torres sobre el robo en su tajo en Jimena ha causado indignación en redes sociales LAURA VELASCO Martes, 15 enero 2019, 13:17

Una publicación que ha causado indignación en redes sociales. Lourdes Hervas, natural de Torres y propietaria de un tajo en Jimena, ha lamentado en Facebook el robo de unos 8.000 kilos de aceituna en la pasada Navidad, «la peor noticia de lo que va de año», según agrega. «Nunca pensé que a mí me pasaría esto, le pasaba a otros pero a mí no me podía pasar, mientras estaba en el cuartel de la Guardia Civil de Mancha Real poniendo la denuncia y hablando con el guardia que me ha atendido, no se me iban de la cabeza estos desarmados que en varios días (porque se cree que han ido dos días) han terminado con el trabajo, el dinero y el esfuerzo de una familia que durante un año han estado cuidando su cosecha como medio de vida, al igual que la inmensa mayoría de la gente de Jaén», indica la usuaria, residente en Mancha Real.

En la publicación, además, critica a aquellos que adquieren la aceituna «sin control alguno», sabiendo que ha sido robada. «Seguramente esta reflexión no servirá para nada y la mayoría ni lo leeréis, pero para aquellos que si lo haréis, quiero denunciar esta situación para ver si se puede controlar a estas cooperativas. Pienso que si no hubiera quién comprara esa aceituna no habría robos, así de sencillo», concluye. Cerca de 400 comentarios muestran su repulsa hacia los robos y reclaman justicia.