Remodelan el Balcón de Zabaleta para mayor disfrute de las vistas de Cazorla Antonio José Rodríguez y Paco Reyes visitan las obras. La Diputación y el Ayuntamiento han sufragado los 150.000 euros de esta obra, que cuenta con fondos del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2018 R. I. Cazorla Viernes, 21 junio 2019, 01:00

Los miles de visitantes que cada año pasean por las calles de Cazorla podrán disfrutar de nuevo de uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, el Balcón de Zabaleta, que ofrece una de las panorámicas más singulares del casco histórico y el castillo de La Yedra y que se ha abierto después de la remodelación que se ha llevado a cabo en este mirador. El presidente de la Diputación en funciones, Francisco Reyes, inauguró junto al alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, este espacio después de que se hayan invertido en torno a 150.000 euros sufragados entre la Administración provincial, a través del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2018, y el propio consistorio cazorleño.

Actividades culturales

Este mirador, una de las zonas más transitadas de la ciudad, ha sido objeto de una serie de actuaciones de adecuación y mejora que disfrutarán, como recalcó Reyes, «todas las personas que visitan Cazorla, que cada día son más». Al mismo tiempo, añadió, «se pone también en valor este espacio para la celebración de actividades culturales», un ámbito en el que Cazorla «sigue siendo un referente a nivel provincial», según enfatizó el presidente de la Diputación. Por ello, Reyes felicitó al Ayuntamiento de Cazorla porque «no es suficiente conseguir recursos de las distintas administraciones, sino que hay que saber en qué se invierten y optimizar esos recursos».

80.000 visitantes al año

Por su parte, el alcalde cazorleño incidió en que con esta obra se ha generado «más espacio para los peatones, que ahora tienen a su disposición más de 200 metros cuadrados sin que les estorbe ningún vehículo». En esta línea, Antonio José Rodríguez apuntó que «Cazorla recibe 80.000 visitantes al año en su oficina de turismo, personas que pasan por aquí, autobuses, gente que deambula por esta zona de forma continua, que no tenían espacios para fotografiarse sin que les estorbaran los vehículos». «Necesitamos espacios en los que disfrutar de actividades culturales, este es magnífico, es uno de los lugares más fotografiados de Andalucía y que no hubiera una superficie suficiente para hacerlo con seguridad y tranquilidad no era de recibo», añadió.

Por último, Rodríguez puso también en valor que, aparte de mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad de este mirador, con esta actuación también se «han recuperado elementos de la anterior estructura, unos 400 metros cuadrados en el interior» que se aprovecharán para acoger diferentes actividades culturales. «Era una obra arriesgada por la sensibilidad del punto en que nos encontramos», señaló el alcalde de Cazorla, quien cree que «la respuesta de la gente ha sido muy positiva porque el resultado final no impacta con la imagen que tenemos de este espacio».