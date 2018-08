Recaudan en nueve días los fondos para pagar la multa a la portavoz de la A-32 Miembros de la plataforma en una de las protestas. / IDEAL «No pagamos porque sintamos miedo, se tomó la decisión de pagar porque no confiamos en la voluntad política de nadie», asegura la líder de la plataforma MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 30 agosto 2018, 13:17

«No tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que han colaborado de forma desinteresada en la recaudación de la sanción impuesta por Subdelegación del Gobierno, hace ya un año». Con estas palabras comentó Maribel Rescalvo, portavoz y líder de la 'Plataforma a favor de la A-32 Linares-Albacete' –que lucha desde hace años para que la vieja nacional se convierta en autovía–, el apoyo económico recibido por simpatizantes de la causa, que han reunido los 1.200 euros de la sanción en apenas nueve días.

El día 20 de este mes se puso un número de cuenta para todas las personas que quisieran colaborar y ayer ya se habían alcanzado 1.170 euros de recaudación, que fue parada por Rescalvo, que asume los 30 restantes para llegar al montante total. Hoy, anunció Rescalvo, se dirigirá a la oficina más cercana de la Agencia Tributaria y dejará «solventado este tema». Según un comunicado de la plataforma, Hacienda había embargado a mediados de este mes a Rescalvo la cantidad de 132,35 euros, quedando pendiente por 1.067,65 de la sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno por la penúltima manifestación ocurrida en Villanueva del Arzobispo a finales de junio de 2017.

Es consecuencia directa del expediente abierto por la denuncia de la Guardia Civil ya que en la autorización de la protesta venía establecido que la manifestación no podía ocupar la calzada de la N-322, algo que finalmente se hizo y que supuso a juicio de las autoridades «una situación de alteración de la seguridad vial con un incremento de la peligrosidad para los usuarios de la vía». La sanción se impuso por una infracción grave en su grado mínimo, cuantificada entre 601 y 10.400 euros.

El cambio de color político en la Subdelegación no ha cambiado nada, a juicio de la plataforma. Rescalvo defendió además el porqué del pago. «Según algunos comentarios que he leído en esta página, pagábamos porque sentíamos miedo, no es real, se tomó la decisión de pagar porque no confiamos en la voluntad política de nadie. Como dije mucha foto agarrados a la pancarta, pero poco preocuparse por el ciudadano de a pie, que según ellos mismos 'se había sancionado injustamente'», afirmó a través del Facebook de la plataforma, que justo ayer llegó a los 5.000 miembros.

«Más ganas de luchar aún»

«Para mí la única injusticia es ver como gobierno tras gobierno, color tras color, oposición tras oposición, nadie, repito nadie, ha movido ni un hilo para que el trazado de nuestra autovía haya tenido prioridad en ningún despacho. Hemos tenido que ser ciudadanos de a pie los que saquemos nuestras armas para reivindicar la necesidad de estar comunicados, la necesidad de desarrollarnos, la necesidad de creer en un sólo objetivo prioritario y primordial: unas infraestructuras dignas».

La portavoz de la plataforma acabó con un mensaje claro. «Sólo tengo que decir que han sacado el animal que llevo dentro y que ahora más que nunca tengo más ganas de luchar, que no nos van a callar, y por supuesto ¡A- 32 ya!».