Protestas del personal del Consistorio de La Puerta que llevan 5 nóminas sin cobrar JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ / IDEAL UGT ya ha registrado ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén la solicitud de permiso para comenzar con las concentraciones de los lunes IDEAL JAÉN Jueves, 11 octubre 2018, 00:26

Los 70 trabajadores que conforman la plantilla del Ayuntamiento (PSOE) de La Puerta de Segura se movilizarán a partir del 22 de octubre después de llevar cinco nóminas sin cobrar y sin tener previsión de cuándo podrán hacerlo debido a la difícil situación económica y financiera por la que a traviesa el consistorio.

El responsable del sector de Administración Local de UGT, Antonio Gile, indicó a Europa Press que el sindicato ya ha registrado ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén la solicitud de permiso para comenzar con las concentraciones de los lunes ante las puertas del Ayuntamiento de La Puerta de Segura. La protesta se llevará a cabo entre las 10:00 y las 11:00 horas y se mantendrá hasta que se normalice la situación.

Es la primera de las medidas acordadas por la asamblea genera de trabajadores del Ayuntamiento, aunque, según Gil, no se descartan nuevas movilizaciones y protestas si no se alcanza una situación que se viene arrastrando desde hace años, pero que no ha sido hasta ahora cuando ya se ha vuelto insostenible ya que a la plantilla se les adeudan las nominas de junio, julio, agosto, septiembre y la extra de verano.

Gil señaló que el alcalde, Jesús Cózar (PSOE), junto a su equipo de gobierno están haciendo «todo lo posible» por buscar una solución a un problema que se arrastra desde hace años en un Ayuntamiento donde «se gasta mucho más que lo que se ingresa» y donde la deuda financiera actual supera los diez millones de euros, una cantidad difícil de asumir por un municipio de unos 2.300 habitantes.

Precisamente Cózar llegó hace un año a la Alcaldía de La Puerta de Segura tras la renuncia por motivos personales de su antecesor Antonio Jesús González (PSOE). Cuando tomó posesión, Cózar señaló que uno de sus objetivos prioritarios era reducir la deuda municipal y sanear las cuentas.

Para encontrar una solución, UGT aboga por pedir a todos los responsables políticos que sumen esfuerzos para evitar «la muerte del Ayuntamiento y de los servicios públicos que se prestan».