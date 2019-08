El poeta Luis García Montero define la actualidad como «una época peligrosa de prisas y narcisismo» Imagen de archivo del poeta y director del Instituto Cervantes. / IDEAL García Montero, que publicó su primer libro hace 40 años, ha afirmado en los cursos de la UNIA que el mundo actual «invita a sentirse joven» EUROPA PRESS BAEZA Lunes, 19 agosto 2019, 19:39

El poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha definido la actualidad como «una época de prisas y narcisismo» y ha añadido que esto se puede observar, por ejemplo, en la manera de consumir prensa: «Cuando leo la prensa suelo buscar las noticias que me gustan, las que me interesan y en los medios que me van a dar la razón», ha dicho respecto a los hábitos de lectura en los medios de comunicación.

En una entrevista concedida a Europa Press en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Antonio Machado (Baeza, Jaén), García Montero ha asegurado que esta es una inercia «muy peligrosa» porque el lector «sólo está en relación con el mundo a través de los medios» que le «dan la razón porque opinan» de la misma manera.

En esta edición de los cursos de verano de la UNIA, uno de ellos ha estado dedicado al poeta, 'La Poesía de Luis García Montero, una cuestión de palabras', hecho que García Montero ha calificado como «una responsabilidad». De igual manera, ha apuntado que los cursos de este género en Baeza (Jaén) han creado «una familia de lectores de poesía».

García Montero, que publicó su primer libro hace 40 años, ha afirmado que el mundo actual «invita a sentirse joven», en un momento en el que él tiene 60 años y ya va «tomando conciencia de la edad, aún más si se recuerda que Garcilaso o Lorca murieron con 30 años».

Para el poeta, ser director del Instituto Cervantes «es un honor», lo que le ha llevado a defender el idioma español porque, según él, «tiene una conciencia abierta donde se defiende la unidad y el respeto a los matices». Del mismo modo, ha recordado que el español es la segunda lengua con más hablantes nativos en el mundo después del chino mandarín (483 millones).

Sobre la digitalización, García Montero ha afirmado que la experiencia tiene que ver con las nuevas realidades digitales. «Hemos entrado en un engranaje en el que nosotros no dominamos la red, es ella la que nos domina», ha advertido.

De otro lado, ha expresado que la poesía «siempre ha estado en la frontera entre lo público y lo privado», cosa que se asemeja a lo que se plasma en las redes sociales y motivo por el que, según ha reflexionado, hay plataformas que han dado un gran impulso a jóvenes poetas.

En cambio, para García Montero un lector de poesía debe alejarse de todo lo anterior, de hecho tiene que ser lo contrario: «No un narcisista domado, sino alguien que en vez de ir de prisa, negocia con la lentitud y en vez de certezas, negocia con las dudas».

De otra parte, el poeta ha considerado que la sociedad «necesita volver a prestigiar el diálogo generacional» y, para él, esto es posible gracias a la escritura poética puesto que invita a la admiración.

Con respecto a las medidas políticas que han afectado la cultura como las rebajas en presupuestos o la subida del IVA, el director del Instituto Cervantes ha apuntado que «se han realizado desde sectores conservadores y tiene que ver con el castigo al arte por haberse posicionado en un lado más progresista».

Por último, ha incidido en que hay un pensamiento más profundo con respecto a estas medidas que tiene que ver con que «el neoliberalismo quiere imponer una cultura que no sea de formación de conciencia crítica o de ciudadanos para poder tener su propia opinión, sino que viene a ser sustituida por el simple entretenimiento».