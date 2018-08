En la playa con el coche oficial del Ayuntamiento El PSOE exige el cese del teniente de alcalde de Jamilena si no se aclara la presencia del vehículo en Vera MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Lunes, 13 agosto 2018, 14:06

Polémica en Jamilena. El PSOE ha exigido el cese del teniente de alcalde José Antonio López «si no se aclara en 24 horas la presencia de un vehículo oficial del Ayuntamiento en el municipio almeriense de Vera, ciudad donde veranea el citado concejal». El portavoz socialista, José María Mercado, califica de «muy grave» la posible utilización de recursos públicos en beneficio particular y reclama por ello al alcalde, Crispín Colmenero, «que salga a la palestra a dar las explicaciones oportunas y, desde luego, a depurar las responsabilidades políticas que sean necesarias con la máxima urgencia».

«El señor López piensa que el Ayuntamiento es su cortijo y eso es inadmisible. Si no hay explicaciones convincentes, no puede seguir siendo concejal ni un solo minuto más. El alcalde tenía que haber atado en corto a su teniente de alcalde pero, una vez que no lo ha hecho, lo que tiene que hacer ahora es cesarlo de inmediato si López no dimite», afirma.

Mercado apunta que los vecinos de Jamilena «tienen derecho a saber qué hacía un coche del Ayuntamiento en una ciudad costera de Almería, qué asunto de Jamilena se estaba solucionando en pleno mes de agosto en esa ciudad y si es la primera vez que ese coche ha viajado hasta allí, a casi 300 kilómetros de distancia de Jamilena».

El portavoz socialista subraya que «es una vergüenza que una furgoneta propiedad del Ayuntamiento se encuentre en Vera» y recalca que «los coches del Ayuntamiento se usan para asuntos municipales, para resolver problemas de los vecinos y vecinas de Jamilena, no para uso particular y recreativo de ningún concejal». «Si no justifican las razones por las que ese coche estaba en Vera, el señor Colmenero debería cesar urgentemente al señor López, porque estamos hablando de un bien municipal y por tanto de dinero público, que es de todos y de todas», señala.

'Sueldo de Champions'

En este sentido, Mercado pregunta «si es práctica habitual en el equipo de Gobierno que haya vehículos municipales utilizados por concejales para asuntos particulares». Si es así, pregunta también «quién paga el combustible» de estos viajes. «El colmo sería que el Ayuntamiento estuviera pagando también el gasoil de viajes particulares, es decir, el insulto final para los vecinos y vecinas de Jamilena», advierte.

Hay que recordar que este concejal tiene «un amplio historial de desvergüenzas políticas», ya que mintió ante notario diciendo que no iba a subir los impuestos, se saltó la normativa urbanística con el edificio multiusos y no asumió responsabilidad alguna tras las irregularidades detectadas en el demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Mercado recuerda que este teniente de alcalde cobra 2.600 euros mensuales del Ayuntamiento, «un sueldo de Champions para un concejal de regional preferente». «Si el alcalde insiste en mantenerlo en su puesto, tendremos que pensar que éste es el precio que el señor Colmenero tiene que pagar«, en referencia al pacto del PP-PA.