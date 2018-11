Los parados 'fantasma' de Jaén Los últimos datos del paro han mostrado un nuevo incremento; octubre es el peor mes tradicionalmente, a la espera de que arranque la campaña de aceituna. / IDEAL La cifra de desempleados mejora más por caer los demandantes que porque haya más trabajo MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Lunes, 12 noviembre 2018, 14:48

Que baje el paro no siempre significa que haya más trabajadores ocupados. Es una de las grandes paradojas que a menudo dejan los datos del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Una reducción de los demandantes de empleo, al bajar la población activa por razones demográficas (edad o migraciones) o al darse de baja del servicio de búsqueda de empleo puede provocar este efecto y llevar a la alegría colectiva cuando la realidad es que en el tajo hay menos gente. Es lo que sucede, verbigracia, en la provincia de Jaén. Así lo denuncian los sindicatos y las cifras les dan la razón. En marzo de 2012, en plena crisis y con la campaña de aceituna ya acabada, había en suelo jienense 64.393 parados. En marzo de este año, con la recuperación económica, eran 53.212. Once mil menos. La lógica dictaría que si ha bajado el paro en esa cifra es porque ha habido once mil personas que han encontrado un trabajo, pero no. Al menos, no en la provincia de Jaén. Entonces la afiliación a la Seguridad Social era de 235.700 personas; en marzo de este año, 229.315. Es decir, seis mil trabajadores ocupados menos, cuando el sentido común dicta que debería haber aumentado.

Son diecisiete mil personas que han desaparecido del mapa laboral jienense. Y no hace falta irse tan 'lejos'. Con los últimos datos publicados por el SEPE referentes a este octubre pasado hay, ahora sí, cinco mil afiliados a la Seguridad Social más que en el mismo mes de 2012. Una buena noticia. Lo chocante es que el número de parados ha caído en 16.515. Once mil parados que han 'volado' de la provincia sin que estén trabajando en ella o haya constancia de ello.

¿Qué ha pasado? Pues que cada vez somos más viejos y menos, lo que no puede obviarse al analizar los datos del paro. Es decir, que miles de jienenses han emigrado en busca de trabajo a otras provincias y dejan de demandarlo en la jienense.

A la costa y otras ciudades

Así lo denuncian los sindicatos con los últimos datos del paro en la mano.«Si miramos la estadística ha bajado en 1.671 demandantes de empleo, respecto al año 2017, pero para analizar estos datos tenemos que tener en cuenta el descenso de nuestra población más joven, que decide irse a la costa a trabajar, y por lo tanto no utilizan este servicio público de búsqueda de empleo», señala Sara García, secretaria de Empleo y Juventud de CCOO Jaén. La cifra de afiliados ha crecido en seiscientos. Un millar menos. Mil 'desaparecidos'.

Otra de las claves provinciales es su temporalidad y la tremenda influencia de la campaña de recolección de la aceituna en su mercado laboral. Analizando los datos de afiliación a la Seguridad Social de los últimos cinco años supone una media de treinta mil trabajadores que cotizan durante esta (influye el número de jornales según el volumen de fruto que se ha de recoger).

El desempleo, por el contrario, pese a mejorar ostensiblemente las cifras, no desciende en la misma proporción, al haber más que se 'apuntan' en estas fechas. En torno a quince mil personas suelen darse de baja del servicio de demanda de empleo si comparamos su pico de contratación, en diciembre-enero, con respecto a octubre, cuando todavía no ha empezado la campaña de recogida y ya han terminado las labores de preparación de suelos y trabajos de curas preventivas en el olivar. Hay que tener en cuenta además otra campaña, la navideña, que también tiene una influencia notable en el mercado laboral en esas fechas.

En cualquier caso, los dados de alta en el régimen especial agrario son mayoría. El año pasado, por ejemplo, en octubre eran 59.333 los jienenses registrados en la Seguridad Social bajo este sistema; en diciembre eran 89.594. La diferencia, al auge, era mayor en años anteriores, rondando los cuarenta mil.

La importancia para la provincia de Jaén del olivar y sus jornales continúa siendo capital. De ahí que los 8,2 millones anunciados según el aforo del olivar de la Junta para la próxima campaña, unos cuatro millones y medio en el campo, haya sido recibida como una gran noticia para el tejido productivo jienense.

No todos los años ha sido así. Cuando el cielo no ha puesto de su parte y la sequía ha hecho mella en el olivar los jornales han disminuido drásticamente, impidiendo que muchos llegaran al mínimo exigido de 35 peonadas para cobrar el subsidio agrario, el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER. Algo que ha obligado a los diferentes gobiernos de España a tomar medidas extraordinarias como la rebaja de peonadas mínimas necesarias para acceder a la ayuda.

Decisión que demuestra a las claras la fragilidad del modelo agrícola jienense, sujeto a la temporalidad y a la arbitrariedad de las inclemencias del tiempo. Todo ello termina por conllevar una precarización y la huida de los jóvenes en busca de mejores condiciones y una estabilidad laboral. «Los sectores que antes nos salvaban del escaso trabajo del que adolece nuestra provincia, como el agrícola, la construcción o el sector servicios, no terminan de despuntar», añade García. «Las causas son la nula o escasa inversión tanto pública como privada en nuestra provincia, y por qué no, el olvido de nuestros representantes políticos en una tierra que no puede solo dar empleo a sus habitantes con campañas temporales agrícolas o estacionales».

«Es en estos momentos y en estos meses hasta la campaña de aceituna donde se visualiza la necesidad de un Plan Especial de Empleo para Jaén que palíe las dificultades de muchas familias para poder mantener un nivel de vida decente», valora también el secretario general de UGT en Jaén, Manuel Salazar.

Pese al 'salvavidas' que supone el olivar, por su propia idiosincrasia, si no se potencia con otros trabajos paralelos, desde otros cultivos complementarios a una industrialización y comercialización del aceite de oliva y de todos los productos oleícolas y derivados, está delimitado a un periodo muy concreto del año, lo que se deja notar en las estadísticas del paro claramente y que hace que la temporalidad se dispare en Jaén.

La provincia con menos fijos

El 97,2% de los contratos que se han hecho en 2018 son temporales, lo que señala «el peligro para el sostenimiento de la economía que supone esta temporalidad», valora Joaquín Álvarez, presidente provincial de CSIF Jaén. Es la provincia española donde más difícil es, a tener de estos datos, conseguir un trabajo fijo. Y la Confederación de Empresarios (CEJ) de Jaén alerta: «Es una tasa que está siete puntos y medio por encima de la media nacional. Una situación que, pese a las buenas perspectivas de la próxima campaña oleícola, no se revertirá hasta que no se haga una apuesta decidida por el sector industrial y se impulsen infraestructuras determinantes para el desarrollo de nuestro territorio».

Hay informes además, como el último del CES de Jaén (Consejo Económico y Social de la Provincia), que ofrecen cifras descorazonadoras: la inmensa mayoría de explotaciones de la provincia no serían rentables sin la subvención que reciben de Europa cada año en niveles de precios medios de los últimos diez.

Parece evidente la necesidad de una discriminación positiva real por parte de las administraciones para con Jaén con inversiones en infraestructuras, industria y planes de empleo que eviten el naufragio de una economía jienense a la que cada vez le basta menos con el 'salvavidas' del olivar.