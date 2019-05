El pacto andaluz de la Junta, posible únicamente en ocho municipios jienenses Votantes en las últimas generales. / IDEAL En Jaén capital la clave podría estar en si la dirección de Ciudadanos da libertad para pactar y en qué partido queda primero MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Domingo, 26 mayo 2019, 00:30

Una de las grandes incógnitas hoy es qué influencia tendrá en los futuros ayuntamientos el nuevo escenario político, la subida del PSOE, Ciudadanos y Vox en las elecciones generales y el descenso en IU-Podemos y, sobre todo, en el Partido Popular, así como una posible alianza de bloques, como la de PP, Cs y Vox siguiendo el ejemplo de la Junta de Andalucía, por un lado, y de la izquierda, por otro.

Aunque las elecciones municipales nunca han sido un reflejo mimético de otras elecciones, ya que cuenta mucho el perfil de los candidatos que presente cada formación, la simpatía o antipatía entre ellos –especialmente en los municipios más pequeños– y si habrá o no directrices en los partidos a la hora de confeccionar los pactos post-electorales. En este sentido, la principal incógnita es si Ciudadanos dará libertad a sus estructuras locales, ya que hace cuatro años no lo hizo y la directriz, no siempre acatada o no de buen grado, fue apoyar la lista más votada, aunque entonces la formación naranja estaba en sus inicios y apenas presentó candidaturas.

Ahora lo ha hecho en 33 localidades de la provincia, mientras que Vox solo ha presentado candidaturas en 12. PP y PSOE, como otras veces, concurren en los 97 municipios –los «populares» han tenido algunas dificultades puntuales, debido a la creciente competencia en su espacio político y a la fractura interna de 2017– y Podemos e Izquierda Unida, juntos con la marca Adelante o por separado, lo hacen en las poblaciones más grandes o en aquellas pequeñas donde tienen más implantación.

Los tres partidos del centro derecha, que el 28A habían dejado clara su intención de pactar si les alcanzaba el número de diputados, como hicieron en Andalucía, sólo han presentado candidaturas a la vez en ocho municipios de la provincia: Linares, Martos, Mengíbar, Porcuna, Jaén, Andújar, Úbeda y Baeza. En los cuatro últimos ganó con claridad dicho bloque en las generales, mientras que en los cuatro primeros hubo una especie de empate técnico.

La extrapolación de los resultados de las generales –un ejercicio arriesgado pero interesante– permitiría este modelo de pacto y que el PP conservase la capital de Jaén, aunque con la mitad de concejales y siendo la segunda fuerza más votada detrás del PSOE, pero alcanzaría la mayoría absoluta con Ciudadanos y Vox. El PSOE ganó el 28A en la capital, aunque la izquierda tuvo diez mil votos menos que el tripartito PP-Cs-Vox. No obstante, el perfil de los candidatos en este caso puede pesar, con María Cantos al frente de Ciudadanos tras años en asociaciones y federaciones vecinales, Vox con la ex Ciudadanos Salud Anguita o el alcalde y candidato del PP, Javier Márquez, al que votó más gente para el Senado que al PP para el Congreso. Todo está abierto.