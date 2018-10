La multinacional japonesa Takahata inicia la adecuación de su fábrica en La Carolina Representantes de la multinacional con el presidente de la Diputación en la pasada feria de Jaén. / LIÉBANA El Consistorio desmiente el bulo recurrente de que «creará 600 empleos»; la empresa confía en que sus primeras máquinas estén en marcha a final de año MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Sábado, 27 octubre 2018, 09:20

Las redes sociales y programas de mensajería instantánea han vuelto a hacerse eco de forma profusa estos días del supuesto anuncio, recogido en algunos portales de empleo, de que la multinacional japonesa que se va a instalar en La Carolina y que suministrará sus productos a toda Europa requerirá 600 puestos de trabajo o incluso más. Una noticia increíble para la ciudad. Tanto, que no es cierta. Es falsa. Al menos no los creará aún. Se trata de un bulo que ya circuló en marzo con fuerza y que la alcaldesa de la localidad desmintió rotundamente a este periódico y que ahora vuelve a estar de actualidad al haber empezado las obras y la modificación de la nave en la que se instalará la multinacional. «Es totalmente mentira. No entendemos de dónde sale esto. Genera unas expectativas y te echa a la gente encima», lamenta el concejal de Promoción Industrial y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de la Carolina, Manuel Mondéjar, 'harto' de que le pregunten por este bulo en el municipio. «No sabemos si es de una oposición irresponsable o de qué. Ellos (los representantes de la multinacional) ya dijeron que intentarían contratar a los máximos posibles, pero esa cifra no es real hoy por hoy», añade.

De hecho, «todavía ni siquiera ha empezado la contratación». Llegado el momento, además, ni Ayuntamiento ni Diputación de Jaén participarán en la contratación del personal, que gestionará la propia empresa directamente. La empresa tendrá como mínimo 35 trabajadores en La Carolina, aunque la intención, eso sí, es que sean muchos más. «En todas las empresas que tienen montadas en distintos lugares tienen bastantes trabajadores, necesitan mucha mano de obra, pero no se ha hablado de cifra alguna. No quieren fijarse un objetivo mínimo», apostilla Mondéjar.

En cualquier caso, la implantación de la multinacional Takahata en La Carolina sigue adelante. El Consistorio ya ha abierto el proceso de licitación del trámite de obras y del proyecto de la adecuación donde irá asentada la fábrica de la empresa. Según fuentes municipales, las primeras máquinas estarán funcionando para final de este año si se cumplen los plazos estimados.

Para finales de este año

La empresa nipona ha adquirido una nave colindante con los terrenos que ha comprado en el polígono El Martinón y será en ella donde instale toda la maquinaria con la que arrancará su actividad. Cuenta con más de 4.000 metros cuadrados. También con un terreno de más de 15.000. A medida que pase el tiempo y evolucione el negocio, la idea de la empresa es ir ampliando, tanto en terreno como en puestos de trabajo.

La multinacional dedicada al sector de inyección del plástico cuenta con una ayuda por parte de la Diputación Provincial, con cargo al Plan de Empleo, por la creación de puestos de trabajo.

Concretamente, la administración provincial le ha entregado 565.000 euros, en el marco de las ayudas destinadas a la generación de proyectos de empleo intensivo, con las que se fomenta la implantación de grandes y medianas empresas en la provincia. En junio, la empresa ya anunció su intención de crear 35 puestos de trabajo antes de finales de año. Con esta ayuda se financian durante dos años parte de los costes -sueldo y seguro social- de los trabajadores.

Según se explica en el proyecto elaborado por la empresa Takahata Precisión, que instalará aquí su sede en Europa -ya cuenta con plantas en Asia, América y Oceanía-, la inversión total que realizará la empresa asciende a nueve millones de euros, y consiste en la adquisición de una parcela (una operación que se realizó a comienzos del mes de febrero), la compra de una nave industrial y la construcción de otra nave (inmuebles donde se ubicará la factoría), así como las inversiones en bienes de equipo de producción y bienes de equipo auxiliares.

El grupo japonés, líder en ingeniería del plástico y materiales sintéticos, ya está construyendo la fábrica, en el polígono de Martinón, y prevé empezar a funcionar este mismo año, dedicándose inicialmente en esta planta a la elaboración, diseño, desarrollo, fabricación y venta de componentes y piezas de automoción. Takahata es una compañía de tecnología avanzada, que inició su andadura en 1929, con 14 plantas en Asia, y cuyo lema «El desafío de la tecnología inspira la innovación», se basa en tres grandes bases: tecnología, calidad y activos humanos.

«A finales de año se llevará a cabo el proceso de selección, con los perfiles que ellos consideren, porque no hay que olvidar que es una empresa privada», sentenció Reche.