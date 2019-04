Miles de almas, miles de sensaciones

Fueron miles de almas, muchas más que en años anteriores, porque la climatología lo permitió y las del proceso electoral no pudo con ella. La cita en el Cabezo lleva casi ocho siglos y había que estar allí, después de algunos años seguidos en que no fueron los mejores, por muchas y no una sola circunstancias. La cita electoral tenia la solución del voto por correo, modo por el que no se puede transmitir la fe y la devoción de todo un pueblo a su Patrona y Patrona de la Diócesis, porque la Romería es del pueblo y en este año 2019 se ha hecho más patente que nunca. En él, en ese pueblo que canta y reza eran miles las almas, cada una con su sensación personal, eran pues, miles de sensaciones, pero también una que daba unidad, casuísticamente, a todas ellas y que hizo que dos jóvenes, Eva y Andrea se convirtieran, junto a la Reina de Sierra Morena, la Morenita, en las protagonistas indiscutibles de esta Romería. Cuando hablamos de una juventud descreída, lo hacemos con la ligereza que da el sustantivo colectivo, incluyendo, sin profundizar, a todas aquellas personas que por su edad lo requieren, sin ser demasiado conscientes que ese colectivo lo forman personas con sus individualidades, fruto de una formación familiar y tradicional que les lleva a ser únicas e irrepetibles.

Quizás o sin quizás, la magia del Cerro Bendito y el Chocolatín que encierra en el Camarín de la Basílica Real Santuario lo hiciera posible, en ellas, como en tantos otros peregrinos que allí acuden cada año, movidos por esa fe y devoción que han sabido trasmitirle sus mayores. En un año en que la ausencia de lluvia fue total y el sol brilló más que nunca para iluminar el rostro de la Aceituna Bendita y su Hijo Resucitado, el agua, en forma de lagrimas recorrió las mejillas de los romeros y peregrinos que se acordaban, unos de los que ya gozaban del Camarín del Cielo, otros de los ausentes por enfermedad, y ellas Eva y Andrea, porque la circunstancia, el destino o como queramos denominarlo, hizo que por primera vez, que tengamos memoria, una Hermana Mayor de la Cofradía Matriz, su madre Eva Soto, no pudo presidir, cetro en mano, los actos del gran día, el domingo por excelencia de los devotos de María Santísima de la Cabeza. Pero ellas, sus hijas, no sólo cogieron el papel que su madre tenía escrito para la presentación oficial de la Matriz en el templo, sino que desde el momento uno, a las puertas de la ermita de la calle Ollerías, cogieron el testigo y el testimonio de su madre y no sólo supieron estar a la altura de las circunstancias sino sobrepasarlo dando ejemplo de la mejor juventud, de esa juventud en la que el Papa Francisco tanto confía. Y no menos es de elogiar la entereza de todo un presidente de la Cofradía, su padre Manuel Vázquez, que supo estar en cada momento, en el lugar que debía.

Ha sido esta una gran Romería, de las que pasarán a los libros de los anales de la Historia. Una Romería, como subraya el titulo de este espacio, donde eran miles las almas que no faltaron a la cita anual del último domingo de abril, aquí, en Andújar, al bello lugar de Sierra Morena, al bendito Cabezo, como diría en su homilía el pastor diocesano, el obispo D. Amadeo, para contemplar el bello rostro misericordioso de una Virgen morena, permanente mediadora entre su Hijo y sus devotos, la principal Misionera en una provincia, la de Jaén, que lo necesita y la necesita. Pero como Romería que es, donde lo religioso convive con lo lúdico, que no con la alegría, porque también lo religioso, la Pascua de Resurrección lo es, el aspecto lúdico de la fiesta fue de plenitud. Romeros y peregrinos venidos de cualquier punto de nuestra provincia, de Andalucía y de España entera, pudieron disfrutar de un paisaje multicolor que nos ha regalado la Naturaleza, fruto de las últimas lluvias caídas; unas excelentes temperaturas y una hospitalidad propia de los iliturgitanos. Todo ha sido un cumulo de satisfacciones para las Administraciones, Estatal, y especialmente Autonómica y Local, que ponen todo su esfuerzo y tesón en el operativo y en el Plan del Cerro para seguridad de cuantos acuden a ella, y en esta ocasión doblemente por las circunstancias electorales. Hasta aquí, hasta el momento del punto y final de este espacio, todo son felicitaciones y satisfacciones en el mundo romero. En el político será lo que los electores físicos y los miles por correo, hayan querido que sea.