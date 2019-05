Todo listo para que cambie (casi) todo Trabajadores de la Subdelegación del Gobierno preparando las cajas con la documentación para las mesas electorales de este domingo. / LAURA VELASCO La mitad de la población de la provincia está llamada a elegir entre las cinco formaciones de vocación nacional, con las incógnitas de la irrupción de los nuevos partidos y la obligación de pactos en muchos municipios MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Domingo, 26 mayo 2019, 00:29

LLEGÓ el día. Apenas un mes después de la convocatoria electoral que dio la mayoría en el Congreso de los Diputados al Partido Socialista de Pedro Sánchez y tras dos semanas de intensa campaña (que parecen muchas más), los jienenses vuelven a estar llamados hoy a las urnas. Esta vez, para decidir el nuevo mapa de los ayuntamientos de la provincia. Hasta las ocho de la tarde, 515.412 electores ciudadanos mayores de edad están llamados a acudir a sus colegios electorales para influir con su voto en quiénes conformarán los nuevos plenos municipales, según la información del censo electoral facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un descenso del 1,86% respecto a los últimos comicios locales celebrados en 2015. Serán unos comicios atípicos por lo dilatado del ciclo electoral en el que se encuentra Andalucía, que acude a su tercera –y cuarta, si se cuentan las europeas de hoy también– cita con las urnas en menos de seis meses. Los resultados dirán si los electores se han agotado o no después de que las generales ofrecieran un dato de participación muy elevado. Además, el conteo de votos permitirá saber si se consolidan las tendencias que surgieron de la anterior cita o la opinión de los jienenses ha cambiado en este lapso de tiempo.

La principal novedad respecto a la convocatoria previa, la de mayo de 2015, es la ruptura del bipartidismo que ya se constató en las generales del 28A. Casi la mitad de los jienenses (299.000, en ocho municipios) podrán elegir entre las cinco formaciones que obtuvieron un nivel importante de representación en el Congreso de los Diputados; es decir, PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos –en cualquiera de sus denominaciones, ya que en algunos lugares concurren en confluencia y en otros con candidaturas diferenciadas– y Vox.

Y no es porque la formación ultraderechista se presente en la mayor parte de municipios de la provincia. De hecho, sólo lo hace en doce de los 97 municipios jienenses, incluida la capital donde Vox ya se presentó en las elecciones de 2015 y obtuvo 426 votos.

Su apuesta estratégica es la de comparecer en los ayuntamientos de mayor tamaño ( Linares, Martos, Andújar o Úbeda), donde puede asegurar más asientos para sus concejales sin necesidad de tener una estructura territorial desarrollada, y que además le pueden servir para amarrar representantes en la nueva Diputación provincial que se compondrá a partir de los resultados que arroje el recuento el domingo.

Bipartidismo, tocado pero no hundido

Sólo PSOE y PP presentan candidaturas en los 97 municipios de la provincia. Ciudadanos lo hace en 33, frente a los 9 de hace cuatro años, y Vox se presenta en 12. Por el lado contrario, en los más pequeños sólo habrá que elegir entre dos listas electorales, las de los partidos del bipartidismo tradicional y a los que no llega la estructura territorial de las formaciones de nuevo cuño.

La incógnita es qué ocurrirá en la provincia de España donde más votos se lleva porcentualmente el PSOEy en una capital donde tradicionalmente lo hace el PP, pero que en las últimas generales fue superado por los socialistas. La irrupción y el crecimiento de los nuevos partidos con peso ya a nivel nacional y autonómico abren otro abanico diferente a lo que sumar las particularidades de cada municipio, donde pesa mucho conocer de cerca o haberse al menos cruzado alguna vez con el candidato.

Con seis candidaturas con opciones reales de entrar en el Ayuntamiento de Jaén, la estrella de esta noche será la calculadora, salvo sorpresa. En 2015 ya no hubo mayoría absoluta, con cuatro formaciones en la corporación (PP 12 de concejales de 27, PSOE9, Jaén en Común con Podemos, ex de IU, Equo e independientes, 3 y un incipiente Ciudadanos otros 3). Ahora, Cs no ha dejado de crecer y además ha irrumpido Vox, lo que ya se notó en las generales bajando considerablemente el PP. Además, a la izquierda de los socialistas concurren dos formaciones: Jaén Sentido y Común (aglutina a los tres ediles de JeC) y Adelante Jaén (IU y Podemos). Y a la hora de negociar esos posibles pactos será crucial quién gana en votos y sin hay libertad para pactar. En total son 13 las candidaturas presentadas en Jaén capital y nueve en Linares.

A pesar de que corren tiempos «fáciles» para meterse en política con estos nuevos partidos de las más diversas ideologías «captando» candidatos, son muchos los que aún quieren llevar el independiente por bandera. En toda la provincia se presentan partidos independientes o agrupaciones de electores en 22 municipios. En algunos, varios.

En Linares, por ejemplo, está CILU, UCIN Linares y Linares Primero, estos dos últimos gobernados por conocidos dirigentes políticos de otros partidos. El que aún es alcalde de Linares, Juan Fernández, formó Linares Primero tras ser expulsado del PSOE tras 20 años. En la capital hay hasta seis partidos al margen de las grandes siglas, desde 'Jaén va a crecer' a 'Libres'.