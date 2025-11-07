Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia tras la celebración del 150 aniversario. IDEAL
Efeméride

Linares celebra el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad

Además del acto institucional, el próximo domingo se celebrará el multitudinario concierto 'Linares, bajo la luz del tiempo', a las 17:30

C. C.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:25

El salón de plenos de la Estación de Madrid ha acogido el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Linares para conmemorar el 150º aniversario ... de la concesión del título de Ciudad a Linares por parte del rey Alfonso XII. La Corporación Municipal y numerosos representantes de entidades y colectivos de la sociedad local han asistido a esta cita, en la que se ha dado lectura a un extracto del acta de la sesión plenaria del 14 de noviembre de 1875, cuando se promulgó el citado nombramiento en el Consistorio linarense, siendo por entonces alcalde Francisco Gómez del Castillo.

