Linares celebra el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad
Además del acto institucional, el próximo domingo se celebrará el multitudinario concierto 'Linares, bajo la luz del tiempo', a las 17:30
C. C.
Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:25
El salón de plenos de la Estación de Madrid ha acogido el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Linares para conmemorar el 150º aniversario ... de la concesión del título de Ciudad a Linares por parte del rey Alfonso XII. La Corporación Municipal y numerosos representantes de entidades y colectivos de la sociedad local han asistido a esta cita, en la que se ha dado lectura a un extracto del acta de la sesión plenaria del 14 de noviembre de 1875, cuando se promulgó el citado nombramiento en el Consistorio linarense, siendo por entonces alcalde Francisco Gómez del Castillo.
A continuación, el Ensemble de la Banda Sinfónica Ateneo Musical de Linares ha interpretado una selección del poema sinfónico 'Linares, forja de identidad', obra compuesta por el director de la formación, Enrique Moya Castro, con motivo del 150º aniversario y que fue estrenada en el Auditorio del Pósito el pasado 18 de octubre.
Más actividades
Otro de los actos centrales de este fin de semana en torno a la efeméride local será el multitudinario concierto 'Linares, bajo la luz del tiempo', que tendrá lugar este domingo, a las 17:30 horas, en la plaza del Ayuntamiento, con entrada libre. En esta cita musical conmemorativa participarán diferentes bandas, agrupaciones, coros y artistas locales, junto con los directores Rafael Peralta, Enrique Moya, Laura Camacho, Francisco Infantes y Lucía Marín. Posteriormente al concierto, se proyectará un 'mapping' sobre la fachada del Palacio Municipal.
