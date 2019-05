La Junta solicita también una reducción del IRPF del olivar Trabajadores durante la recogida de la aceituna. / ASAJA Se une al 'clamor' de las asociaciones agrarias y pide una «corrección» al Gobierno en la rebaja de módulos al «perjudicar» a agricultores MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Miércoles, 1 mayo 2019, 23:37

La Junta de Andalucía se une al 'clamor' de agricultores y productores. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible solicitó ayer una «corrección de errores» al Gobierno en la rebaja de módulos del IRPF publicada y lamentó la «falta de sensibilidad mostrada» por el Ejecutivo al fijar las reducciones fiscales publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para el sector primario, quedándose en el 0,26 en el caso del olivar, pese a la crisis de precios del aceite de oliva que denuncia el sector, salvo en algunos municipios de Córdoba, Granada y Sevilla.

La Junta afirma que la rebaja de módulos del IRPF ha provocado un «descontento generalizado y justificado», por lo que solicita esa corrección «dada la relevancia del perjuicio económico que ocasiona a los agricultores andaluces».

El director general de Producción Agraria de la Consejería, Manuel Gómez Galera, explicó que se elevó al Ministerio un informe siguiendo «criterios objetivos» y después de dar audiencia a las organizaciones profesionales agrarias, a las cooperativas agroalimentarias, la Red de Alerta e Información Fitosanitaria y las delegaciones territoriales.

Como novedad, este año se había incluido el polígono catastral como unidad mínima de valoración, con el objetivo de que la reducción beneficiase a «aquellos agricultores realmente damnificados», una propuesta que «se había introducido para afinar las ayudas pero que no se ha tenido en cuenta, así como gran parte de las iniciativas planteadas». «Como consecuencia de los criterios marcados por el Ministerio, sectores como el olivar y frutas y hortalizas han resultado especialmente penalizados, pues no se ha tenido en cuenta la crisis de precios que sufren», afirma. No obstante, indica que la decisión del Gobierno central afecta en distintas escalas a los agricultores andaluces.

«Agravios»

Según el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, cuando el desarrollo de actividades económicas se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministerio de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, una reducción.

La Consejería reclama a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Hacienda, respectivamente, que reconsidere la rebaja fiscal aplicada para que «se eviten agravios».