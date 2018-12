Los jienenses ganan aún menos que hace una década pese al encarecimiento de la vida Una de las marchas pidiendo empleo y salarios dignos de los últimos años, en una imagen de archivo. / C. M. Jaén es, por décimo año consecutivo, la provincia con los salarios más bajos de todo el país, con 12.875 euros declarados de media por trabajador MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Sábado, 8 diciembre 2018, 01:01

Los trabajadores de Jaén todavía no han recuperado, ni de lejos, el poder adquisitivo que tenían antes de la crisis económica. De hecho, con las cifras en la mano, son bastante más pobres. Y es que pese al encarecimiento de la vida en la última década sus ingresos no solo no han aumentado al mismo ritmo que el IPC, sino que han menguado. El pasado año, los 271.313 asalariados jienenses, de media, declararon haber ingresado 12.875 euros, según el último informe de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, correspondiente a 2017. Una década atrás eran 13.116 euros.

En los primeros años de la crisis los salarios declarados también eran superiores. En 2008, 13.545 euros; en 2009, 13.394; y en 2010, 13.237. La cifra cayó hasta tocar suelo en 2013, cuando los asalariados de Jaén no llegaron ni a «mileuristas», ganando 11.779 euros en todo el año.

Entre lo positivo está el aumento en el último año de la cantidad apercibida, 413 más que en 2016. Eso sí, el montante es el más bajo de todo el país. De hecho, la jienense es por décimo año consecutivo la provincia con los salarios más exiguos de toda España.

La media andaluza se sitúa en los 15.114 euros al año y la nacional en 19.172. Más allá de las conjeturas que puedan hacerse sobre la economía sumergida (un 20% estimada según diferentes fuentes en Jaén) o el nivel de vida en suelo jienense en comparación con las grandes urbes, parece claro que la cifra sigue siendo bajísima y muy preocupante y refleja la debilidad de su mercado laboral. La situación se agrava además en el caso de las mujeres, que declararon solo 11.504 euros, por 13.902 de los hombres. También influye la edad, con los menores de 25 años apenas ganando 5.000 euros.

La situación es aún más sangrante si se compara con los salarios de los trabajadores de otras comunidades. Los barceloneses ganan casi el doble que los jienenses, 22.782 euros, y los madrileños, más del doble, 25.120.

La importancia del olivar y los bajos sueldos agrícolas están entre las causas que explican estas diferencias. Los 53.219 trabajadores del campo apenas declaran 3.403 euros de salario de media al año. En otros sectores la diferencia con el resto de provincias andaluzas no es tan acusada, pero incluso ahí suele salir perdiendo, salvo algún caso (en Industria, con 16.860 euros, se gana más que en Almería, Córdoba y Granada).

A pesar del panorama general de nuestra provincia, siempre hay algunas excepciones, empresas y administraciones con altos cargos y personal altamente cualificado, que tienen retribuciones para muchos inimaginables. En 2017 hubo 171 jienenses que ganaron un sueldo que supera en diez veces el salario mínimo, es decir, ganaron más de 121.878 euros; y otros 800 asalariados tenían una retribución entre 7,5 y 10 veces el salario mínimo, 82.635 euros al año.