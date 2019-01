UPA inicia una campaña informativa sobre riegos con la mirada puesta en la presa de Siles La legalización de pozos del acuífero carbonatado de La Loma, el procedimiento de regularización de 8.500 hectáreas o la regularización global de los riegos que todavía tienen inseguridad jurídica en la provincia EP Viernes, 4 enero 2019, 10:34

La organización agraria UPA de Jaén, en unión con la Asociación Andaluza de Regantes (Asare), arranca una nueva ronda de reuniones informativas en diversos municipios de la provincia al objeto de explicar la próxima campaña de riegos extraordinarios y de apoyo al olivar, pero también con la intención de profundizar en la situación actual de los regadíos con el agua de la presa de Siles.

La legalización de pozos del acuífero carbonatado de La Loma, el procedimiento de regularización de 8.500 hectáreas o la regularización global de los riegos que todavía tienen inseguridad jurídica en la provincia, serán otras de las cuestiones que se pretenden abordar en estas reuniones.

Según se ha informado desde la organización agraria, los encargados de explicar los riegos serán el secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano; y el secretario de Organización, y responsable jurídico, Elio Sánchez. Los dos hablarán de la nueva campaña riegos extraordinarios y de apoyo al olivar, cuyo plazo de solicitud concluirá el próximo 31 de enero.

Para UPA, estos riegos extraordinarios son una medida que habilita más tiempo para estudiar los expedientes de forma individualizada y contempla la posibilidad de riegos coyunturales en la comarca de Segura, después de tres años sin el agua de la presa de Siles, al amparo del artículo 55.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, que da acceso a las reservas establecidas en el Plan Hidrológico.

Las reuniones comenzarán el próximo día 8 de enero en Baeza y se desarrollarán, a lo largo del mes, por municipios como La Puerta de Segura (día 9); Cazorla (día 11); Villacarrillo (día 14) y Peal de Becerro (día 17).

En estos encuentros con comuneros y regantes, se explicará la postura de UPA y se asesorará jurídicamente sobre los requisitos de los riegos extraordinarios, al no estar conformes que, un año más, la CHG haya puesto limitaciones temporales para poder ser beneficiario.Asimismo, tanto UPA Jaén como Asare profundizarán en nuestra preocupación y vigilancia para que no se concedan nuevos riegos que no cumplan los requisitos.

Desde el mismo día del anuncio por parte de la Confederación, UPA Jaén trabaja en las solicitudes de riego extraordinario y de apoyo del próximo año. Según UPA, ya son muchas las comunidades y regantes particulares que se están acercando por nuestras oficinas para recibir un asesoramiento profesional e individualizado y poder tramitar la solicitud, sin coste alguno para el regante.