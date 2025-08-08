Incendio en Bailén por un vehículo Ha provocado la alarma de los vecinos del Barrio del Pilar, aunque lso bomberos han consegudio extinguirlo

José Luis López Frutos Bailén Viernes, 8 de agosto 2025, 21:49

Un incendio ocasionado por un vehículo estacionado en el polígono La Cruz de Baños, de Bailén a eso de las 5 de la tarde, se ha extendido a terrenos cercanos provocando la alarma a los vecinos del cercano Barrio del Pilar. Los bomberos de Linares lograban extinguir el incendio evitando llegará a proporciones mayores. Aún se desconocen las causas del incendio del vehículo.

