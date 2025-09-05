Huelma empezará las obras de mejora del Polígono Los Retiros en octubre La empresa Suministros Asfálticos SL será la encarga de llevar a cabo estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) comenzará en octubre las obras de urbanización en un suelo, titularidad de la Junta, en el Polígono Los Retiros de Huelma para atender la demanda de parcelas en la zona por parte del sector industrial.

La actuación, adjudicada por 233.986 euros, se llevará a cabo en la manzana C del citado espacio y consistirá en la urbanización de una nueva calle de apertura y la redistribución de las acometidas de suministros para proceder a su reparcelación, según ha informado este viernes en una nota el Gobierno andaluz.

La empresa Suministros Asfálticos SL será la encarga de llevar a cabo estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, a contar desde el inicio de los trabajos, que empezarán con los movimientos de tierra previos a las obras urbanización.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado «los beneficios que esta actuación impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno va a suponer para el sector industrial de Huelma». «Son unas obras más que necesarias, que harán posible la división de un solar en diversas parcelas con un formato acorde a lo que buscan y quieren las empresas», ha dicho.

Redistribución

El proyecto contempla la ejecución de un nuevo vial, para el que se ejecutarán obras de destierro, zanjeado para instalaciones, compactaciones de firmes y distribución de pavimentos de acerado y calzada. También se recoge la redistribución de la red eléctrica, telefonía, fibra óptica y sistema separativo de recogida de aguas sucias con redes independientes de saneamiento y pluviales.

Por último, está programada una red de distribución de agua potable, a través de tubería de polietileno de alta densidad. Esta intervención se completará con la ejecución de los acerados y los pavimentos, los trabajos de albañilería para los monolitos de las redes de electricidad y agua potable y la instalación de alumbrado público en la calle de nueva apertura, con farolas solares de batería incorporada.