Más de 72 horas sin pistas de Christian: «No se descarta que sea una desaparición voluntaria»

Martes, 4 diciembre 2018

Los familiares y amigos de Christian Foronda siguen buscando sin descanso al joven de 18 años que lleva desaparecido desde el pasado viernes por la noche en Cortijos Nuevos. Salió de casa de su abuela por la mañana sin previo aviso y sin comentar adónde se dirigía, y desde entonces sus familiares no han vuelto a saber de él. Después de este episodio, un amigo habló con él por teléfono y le dijo que iba a pasear al campo. Más tarde, distintos testigos lo avistaron en un carril de los depósitos de Cortijos Nuevos y, posteriormente, en la puerta del instituto del municipio. La última vez que fue visto en el pueblo fue cerca de las doce de la noche, cuando una persona lo vio apoyado en un coche en la rotonda que hay en el centro del pueblo.

Ayer, unos 200 voluntarios y agentes de Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local de Segura de la Sierra, Medio Ambiente, Protección Civil, Infoca y Emergencias rastrearon desde el centro de Cortijos Nuevos hacia las afueras en una batida por la mañana y otra por la tarde. Este martes a las nueve de la mañana se volvieron a reunir a las puertas del Ayuntamiento para intentar dar con el paradero de Christian, sin ningún resultado. Esta tarde, se han vuelto a citar a las tres y media para seguir peinando el terreno. La participación de voluntarios ha descendido en esta nueva jornada de búsqueda –han pasado a ser menos de un centenar de voluntarios-, por lo que la zona se ha podido cubrir ha sido inferior del deseado. «El problema que nos estamos encontrando es que el terreno es inmenso. Necesitamos más ayuda, más voluntarios. Estamos inmensamente agradecidos de cómo están trabajando cada cuerpo y del apoyo de los vecinos y de los voluntarios, pero no podemos abarcar un lugar tan grande sin más ayuda. Hay que tener en cuenta que este paraje natural tiene unas 214 mil hectáreas y el perímetro del pueblo es inmenso», comenta José Luis Serrano, hermano de la madre del menor.

Tal y como cuenta José Luis Serrano, a la agonía de no poder buscar con mayor intensidad se le une no tener ningún tipo de pista de dónde se encuentra el menor. Un extremo que confirma 112, organismo encargado de coordinar las labores de los cuerpos desplazados al lugar. Emergencias explica así que la búsqueda continúa con mayor apoyo de cuerpos como Infoca, que hoy han enviado tres retenes y diez agentes, cifra superior a la de ayer. Aún así, informan de que, por el momento, no se tiene ningún tipo de novedad sobre la situación de Christian.

«No hay ninguna hipótesis fija, todas están abiertas. Estamos rastreando el pueblo, cortijos abandonados y sitios cercanos al pueblo. Por todos los lados que podemos. Pero la incertidumbre tiene a la familia derrumbada, porque pasan los días y siguen sin saber nada», explica Esperanza Chinchilla Vizcaino, alcaldesa de Cortijos Nuevos.

Desaparición voluntaria

Tras salir de casa de su abuela, el joven habló con un amigo y le comentó que se iba a dar un paseo al monte, hecho que hizo que la posibilidad de que se hubiera perdido estuviera presente. Pero las informaciones recabadas de testigos que le vieron en el pueblo después de su excursión han hecho que pierda fuerza esta idea. En su lugar, la posibilidad de que se trate de una desaparición voluntaria coge cada vez más fuerza, aunque sus familiares y amigos no saben a qué se podría deber este hecho, de ser cierto, pues el joven se encontraba «ilusionado por el nuevo trabajo y feliz de estar allí». Aún así, la falta de pruebas hace que absolutamente todas las hipótesis estén abiertas en esta investigación. «No tenemos ninguna pista. En la búsqueda estamos también mirando en recintos privados donde pueda tener algún contacto con quien se haya quedado, por si está allí», explica su primo Luis Serrano.

Primer día de aceituna

El mismo viernes que desapareció, Christian iba a empezar a trabajar en la aceituna, la causa por la que se había traslado a Cortijos Nuevos a vivir con su madre desde Granada, donde vivía con su padre. Pero, las intensas lluvias que se produjeron durante la jornada provocaron que ese primer día de trabajo no se pudiera desarrollar. «Después de ese viernes, no hemos sabido nada de él», comenta su tío.

Desde ese último instante, sus familiares y amigos no han dejado de buscar, preguntar y pensar. Llevan días sin descansar y con el nudo en el estómago por no saber dónde está Christian y en qué situación: «Estamos muy mal, sobre todo sus padres. No descansamos, buscamos día y noche. No comemos ni dormimos. Estamos desesperados porque no tenemos ninguna pista ni indicios», explica José Luis. Por ello, hace un llamamiento a todo aquel que pueda tener una pista fiable del paradero del joven. «Quien sepa algo que realmente pueda servir en la búsqueda, por favor, comunicárselo a la Guardia Civil», dice. Además, piden mayor colaboración ciudadana para que las batidas cuenten con el mayor número de personas.

Para quien pudiera verlo, explica que se trata de un joven de 18 años, de 1,80 metros de estatura y complexión delgada, con tatuajes, una dilatación verde en la oreja izquierda y unas gafas blancas. Además, en el momento en el que se le perdió la pista vestía con una sudadera negra, una chaqueta con capucha gris, unos pantalones de camuflaje y unas botas verdes del campo comparadas para ir a la aceituna.