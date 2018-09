«Si no hacemos algo, el sistema de pensiones no será sostenible» Juan Antonio Maldonado, en el patio de la sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza. / IDEAL Entrevista a Juan Antonio Maldonado, catedrático | El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada habló sobre el futuro de las pensiones en uno de los cursos de la UNIA LEONARDO LÓPEZ JAÉN Domingo, 2 septiembre 2018, 00:43

Como la pescadilla que se muerde la cola. Así se podría describir la situación de las pensiones en España y la estrecha relación que guarda con el mercado laboral. Hoy, muchos jubilados ven como con sus pensiones casi no les alcanza para llegar a final de mes y muchos trabajadores temen que, cuando se jubilen, no se les pueda pagar esa pensión que les pertenece por derecho. Después de unos meses intensos en que los pensionistas se plantaron y se echaron a la calle demandando lo que les corresponde, el futuro de las pensiones ha sido uno de los temas a tratar durante esta semana en los cursos de verano que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede Antonio Machado el municipio jienense de Baeza.

Juan Antonio Maldonado Molina es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada y participó en el curso llamado 'El futuro de las pensiones a debate: retos y alternativas para su sostenibilidad'. Dentro de este curso, el catedrático fue el ponente de una conferencia titulada 'Formas atípicas o precarias de empleo. El trabajo a tiempo parcial y su impacto en el sistema de pensiones'. En ella explicó cómo influye el hecho de que haya una gran cantidad de trabajos temporales y precarios en el actual sistema de pensiones en España.

-¿Cuál es el problema actual de las pensiones en España?

-El problema está en que las fuentes de financiación actuales no se han tocado. Todas las reformas han ido encaminadas en cuanto a los gastos pero no en cuanto a los ingresos que hay que obtener para mantener el sistema de pensiones actual. Lo que está claro, es que las actuales fuentes de ingresos ya no valen para mantener las pensiones públicas.

-¿Cuál es la solución para revertir esta situación?

-La solución pasa por incrementar las fuentes de financiación presupuestaria. Actualmente, el 90% de las pensiones se deben únicamente a temas de cotización, a diferencia de como ocurre en muchos países de la Unión Europea.

-En España se crean muchos puestos de trabajo a tiempo parcial y la tasa de paro juvenil es una de las más altas de Europa. ¿Hasta qué punto los trabajos precarios influyen en este problema?

-Incide directamente. Y así lo reconoce la propia seguridad social pese a que, sorprendentemente, España es uno de los países de la Unión Europea con la tasa de parcialidad más baja. Aquí la tasa de parcialidad está en torno al 16% mientras que en países como Holanda la parcialidad supera el 40%, o como Alemania, donde se encuentra al 25%. Pero más que la temporalidad, lo que más incide en el tema de las pensiones son los bajos salarios y la precariedad laboral. Sin embargo, ni aunque se apostara por trabajos de calidad con contratos indefinidos y salarios altos, seguiría sin ser suficiente para solucionar el problema que existe con el actual sistema de pensiones.

-Recientemente, el gobierno subió algunas pensiones. ¿Con esa medida se solucionó el problema?

-El problema va más allá de eso. La problemática del sistema de pensiones es actual es que no se sabe si va a poder seguir funcionando. Está claro que también es un problema social porque el actual no es un sistema justo. Pero no se ha solucionado nada. Eso es solo es la punta del iceberg y el problema es una cuestión de fondo mucho más profunda que subir las pensiones.

-Se ha generado un cierto alarmismo en la sociedad en cuanto a este tema y eso ha llevado a muchos pensionistas a movilizarse exigiendo una pensión digna. ¿Cree que ese alarmismo creado en torno a las pensiones está justificado?

- Si no se hace nada para revertir la situación puede que ese alarmismo esté justificado en cierto modo. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque el número de jubilados, a medio largo plazo, va a ser tan alto que el actual sistema de pensiones no va a poder ser sostenible si no se hace nada para cambiarlo.

-¿Cree que el actual sistema público de pensiones tal y como lo conocemos a día de hoy puede desaparecer en un futuro?

-Tenemos una seguridad social donde no hay marcha atrás. La solidaridad con los mayores siempre va a ser mayor y más si se tiene en cuenta que se trata de la tercera parte de la población. Ya hay estudios que dicen que dentro de 20 años, el 30% de la población en España tendrá más de 60 años. La verdad es que con el actual modelo soy bastante pesimista porque si no se hace nada, dentro de un futuro no muy lejano, el sistema actual de pensiones no será viable por el gran número de jubilados que habrá. Pero confío en que hay esa voluntad y ese sentir común para solucionarlo

-Últimamente hemos podido escuchar a algunos políticos aconsejando a la población que invierta en planes de pensiones privados. ¿Es este el camino a seguir para acabar con el problema?

-Es una vía complementaria y también recomendable. Actualmente, el tope máximo de las pensiones es de 2.500 euros al mes. Si ahora, un trabajador viene cobrando más de esos 2.500 euros y quiere seguir teniendo el mismo nivel de ingresos una vez que se jubile, a esas personas si habría que recomendarle que opte por esa vía porque a largo plazo las pensiones no van a llegar hasta esa cifra. Es una vía para esa parte de la población, pero para el resto de la ciudadanía no es ese el camino para cambiar la situación.

-Hay muchos trabajadores que ahora están preocupados porque no saben si tendrán una pensión cuando se jubilen. ¿Qué mensaje le mandaría a esa parte de la población?

-Gracias a la seguridad social siempre habrá unas pensiones mínimas para garantizar que haya seguridad en la sociedad que al fin y al cabo es el objetivo final de la seguridad social. Yo mandaría un mensaje de tranquilidad. Ahora mismo, estamos en un momento de transición y nos encontramos inmersos en una crisis que, por otro lado, es necesaria para que se lleve a cabo ese cambio en el actual sistema de pensiones.

-El gobierno ha subido las pensiones y ha recomendado a la ciudadanía que inviertan en planes de pensiones privadas. ¿Pueden hacer algo más que eso?

-Sin duda. La solución pasa por obtener nuevas fuentes de financiación que garanticen las pensiones. Para ello, deberán adoptar decisiones políticas y una forma de hacerlo es a través de cambios en temas de materia fiscal, por ejemplo, introduciendo nuevos impuestos.