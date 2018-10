La dirección del PP, relegada en la lista Fco. Palacios, Juan D. Requena, Maribel Lozano y Á. Hidalgo, ayer. / I. Pablo Casado impone a Erik Domínguez en la candidatura al Parlamento andaluz | El concejal de Guarromán se suma a la exalcaldesa tosiriana Maribel Lozano (cabeza de lista y afín a Juanma Moreno), y de número tres irá la linarense Ángeles Hidalgo JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 25 octubre 2018, 01:22

Sorpresa en la candidatura del PP jienense, de cara a las elecciones autonómicas del día 2 de diciembre. El teniente de alcalde de Guarromán y vicesecretario general de Comunicación del PP provincial, Erik Domínguez, será el número dos de la lista al Parlamento andaluz por la provincia, después de que se conociera que encabezará la lista la exalcaldesa de Torredonjimeno y vicesecretaria de Política Municipal y Desarrollo Rural del PP andaluz, María Isabel Lozano, afín al presidente regional, Juan Manuel Moreno, mientras que Domínguez fue uno de los primeros en apoyar al presidente nacional, Pablo Casado, en las primarias del partido del pasado mes de julio.

La número tres será la concejala linarense Ángeles Hidalgo, cercana a la dirección provincial, cuyos principales dirigentes no estarán en los puestos de cabeza'. Es el caso de su presidente, Juan Diego Requena, que tras no encabezar la candidatura ha optado por ni ir en la misma. El secretario general, Francisco Palacios, alcalde de Los Villares, figura en cuarto lugar, por lo que se arriesga a no salir ya que en el partido dan como 'seguros' tres escaños, aunque el presidente aseguró ayer que aspiran a mantener los cuatro de 2015. No figura tampoco el número tres del partido, Miguel Contreras.

La lista fue aprobada en el comité ejecutivo extraordinario, aunque serán las direcciones regional y nacional las que tengan la última palabra.

Renovación

En 2015, la candidatura estuvo encabezada por Miguel Ángel Anguita, Catalina García, José Antonio Miranda y Amelia Palacios. El PP obtuvo por entonces cuatro escaños, por seis del PSOE y uno de Podemos.

«Estos nombres representan la renovación, el cambio que necesita Andalucía tras 40 años de socialismo», afirmó Requena, quien puso énfasis al decir que la candidatura «es la del PP; del PP de España, Andalucía y Jaén». «A partir de ahí, vamos a trabajar con todo detrás de los hombres y mujeres que circunstancialmente, en este momento, encabezan la lista», añadió antes de destacar su juventud, compromiso con los jienenses y municipalismo. También dijo que esto último ha sido una de las claves que han llevado al partido a configurar así la lista. «Desde que llegué a la presidencia, he mostrado mi claro compromiso con el municipalismo», afirmó Requena, que es alcalde de Santisteban del Puerto.

El comité de ayer fijó también las estrategias a seguir hasta las elecciones, para «darle a los andaluces el cambio que necesitan y la única opción para ello es el Partido Popular», afirmó el presidente en referencia a la necesidad de mejorar los servicios públicos y a los casos de corrupción del PSOE. «Salimos a ganar y la lista por Jaén contribuirá a ello», auguró.

La mayor parte de la dirección provincial apoyó a la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, en las primarias de julio, y la dirección andaluza apostó por la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; mientras que Requena, que llegó a la presidencia del PP jienense apoyado por su antecesor, José Enrique Fernández de Moya - y por tanto por los afines a Cospedal - intentó mantener en público una posición neutral.