La Diputación explica las claves de la nueva Ley de Contratos a los empresarios
Jueves, 29 noviembre 2018, 00:04

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, acompañado por la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, participó ayer en un encuentro con empresarios para abordar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como las novedades que implica en los procedimientos de contratación con la Administración provincial. En esta jornada formativa también estuvieron presentes el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras, Francisco Chamorro, y el secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Mario Azañón, entidades que han promovido esta sesión informativa dirigida a sus asociados.

Sobre este encuentro, Reyes incidió en que van a analizar desde el punto de vista técnico esta Ley de Contratos del Estado, que entró en vigor a principios de año «y que sin duda apuesta por una transparencia y una igualdad de oportunidades que no pueden dejar pasar las empresas jienenses». Por ello, a través de esta jornada impartida por técnicos de la Administración provincial, se les explicó «cuál es el procedimiento y las condiciones establecidas por esta nueva norma para que esas oportunidades que tienen las empresas de Jaén a la hora de contratar con la Diputación no se pierdan», puntualizó Francisco Reyes.

Detalles

De esta forma, la jornada que se desarrolló ayer sirvió para que, según el presidente de la Administración provincial, «conozcan con todo detalle, por ejemplo, los motivos de exclusión que puede haber a la hora de presentarse a un concurso de infraestructuras, obras o servicios que pongamos en marcha desde la Diputación». «Si alguien no se queda con un concurso o no es adjudicatario de un servicio, que sea porque otros han ofrecido mejores condiciones económicas o más calidad, pero que no sea por un problema administrativo, que no sea porque no se está incluido en un listado porque lo exige el Ministerio o la Junta», apostilló Reyes.

En este sentido, remarcó que quieren que las empresas de Jaén «tengan todas las oportunidades, y no hay mejor manera de lograrlo que con las explicaciones de los técnicos de la Corporación provincial que participan en este tipo de procedimientos». Este es el camino, recordó Reyes, que vienen recorriendo desde 2011, intentando que los recursos que genera la Diputación, cuando sea posible y siempre dentro de la ley, se queden en la provincia».