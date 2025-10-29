Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Diputación, con alcaldes segureños. Ideal

Diez municipios segureños telecontrolan ya el suministro de aguas subterráneas

Esta actuación viene a complementar otros similares realizados en 14 municipios de Sierra Mágina y la Sierra Sur

J. Jiménez

Jaén

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:59

La Diputación de Jaén ha implantado un sistema de telemando y telecontrol del abastecimiento urbano de aguas subterráneas en una decena de municipios de la ... Sierra de Segura y al que ha destinado 684.000 euros.

