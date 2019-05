Desmantelan otra 'fábrica' de marihuana con 774 plantas en Lopera

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública al desmantelar siete plantaciones de marihuana en Lopera, donde también se han intervenido 774 plantas.

Esta nueva actuación está enmarcada dentro de las actividades que el Instituto Armado desarrolla en la provincia con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, según ha informado este martes el cuerpo.

En este caso, se trata de marihuana (Cannabis Sátiva) cultivada en la modalidad 'indoor'. En concreto, las plantaciones estaban ubicadas en el interior de varias viviendas así como en una cochera del municipio loperano.

La Guardia Civil de Andújar, una vez efectuada la entrada y registro en estos inmuebles, localizaron siete plantaciones con un total de 774 plantas en distintos estados de crecimiento. Estaban dotadas de avanzados sistemas de riego, refrigeración, fertilizantes, extractores y todos los componentes necesarios para el cultivo en interior.

Como consecuencia de esta actuación, se ha detenido a seis hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y 57 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Además, se les imputa otro de defraudación de fluido eléctrico, al estar conectados a la red eléctrica y no disponer de contador, ni de los dispositivos de seguridad necesarios para el excesivo consumo de energía que estaban realizando.