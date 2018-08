Cultura para dar un cambio al mundo Las VI Jornadas Literarias de Frailes ahondan en la convivencia, naturaleza, poesía y arte. Han sido tres días de emociones, con todo tipo de actividades y redundando en la sencillez y tratando de entender y opinar FRAILES Domingo, 26 agosto 2018, 01:04

La vida afloró en distintas versiones en las VI Jornadas Literarias de Frailes que se iniciaron el pasado viernes, a partir de las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de la villa de Frailes.

Emociones, literatura, encuentros, periodismo, poesía, naturaleza y la fuerza de la amistad, la sencillez de un pueblo y la convivencia compartida dieron a esta inauguración un sentido especial que fue aflorando a lo largo de la jornada. La misma la inició el escritor y presidente de la Asociación Maelse, Christ Stewart, y el alcalde del municipio José Manuel Garrido. Ambos coincidieron en la importancia que el escritor Michael Jacobs y Manolo 'El Sereno' tuvieron en el municipio.

La obra de Michael Jacobs 'La fábrica de la luz' estuvo presente en estas jornadas, a través de las reflexiones que hizo José Vidal que describió una mirada desde el exterior del texto que Jacobs dedicó a las mujeres y hombres de este pueblo perdido en el sur de Jaén.

«Estas jornadas son un ejemplo de lo que habría que hacer en muchos otros sitios, como espacios que dan oxígeno al desarrollo cultural y a la reflexión tan necesaria en una situación como la que estamos viviendo, en la que prima la indiferencia, en la que vivimos en un mundo que no favorece espacios de encuentro y convivencia y por eso son tan importantes porque no solo están cuidando la mente y el alma, con poesía, con reflexiones, con arte sino que son un ejemplo de convivencia y reflejo de una situación, que es lo que Michael en su libro reflejaba respecto a un lugar en que es posible elementos de un mundo antiguo y que son valores y principios de acogimiento, de generosidad que tanta falta nos hacen», manifestó José Vidal manifestó a IDEAL.

Literatura y peridismo

Manuel Molina, poeta y colaborador de IDEAL fue el encargado de presentar a la escritora y periodista Sabrina Duque, ganadora de la IV Beca Michael Jacobs de crónica viajera 2018. Hablaron de la situación de la literatura y el periodismo tanto en Iberoamérica como en España. Sabrina Duque explicó la situación que atraviesa Nicaragua, porque actualmente vive en ese país, debido a que su marido es el embajador de Brasil en Nicaragua. Allí la situación ha sido crítica y la gente estuvo en las calles, colocando barricadas y hubo bastantes muertos y heridos, de tal manera que llegó un momento en que tuvo que salir de Nicaragua porque corría riesgo su integridad física.

También dialogaron sobre periodismo y de la influencia de España en esta materia, que según Sabrina Duque hubo una etapa en que desde Iberoamérica se fijaban en el periodismo español pero que la misma ha sido superada.

La viuda de Michael Jacobs, la inglesa Jackie Rae, presentó a Pilar Rubio, editora del libro del escritor 'El ladrón de recuerdos'. Dijo que Jacobs era uno de los mejores escritores de libros de viajes de Reino Unido y que en este libro alcanza una gran categoría como escritor.

El naturalista, escritor y poeta Joaquín Araujo presentó sus últimos libros de poemas y recitó varios de ellos, haciendo hincapié en que sus últimos títulos los ha editado escritos a mano. En su libro 'Árbol, Agua y Aire' habla de estos tres elementos como esenciales para la vida.

Para Manuel Molina, las jornadas literarias celebradas en Frailes «son un privilegio tanto para los que participamos como para los que asisten; me parece que es uno de los eventos culturales más destacados de la provincia de Jaén, por el plantel de gente que hay y que se juntan aquí, cada uno en su especialidad y la verdad es que creo que se está consiguiendo, también, una respuesta por parte de la localidad y quizás se está trazando el puente entre la gente de aquí y la que viene de fuera y, sobre todo, una característica muy importante es la variedad de gente que asiste, muy cualificada profesionalmente, pero con un ambiente muy cercano, muy humano, donde todo el mundo está a la misma altura».

Un orgullo para Frailes

Para José Manuel Garrido, alcalde del municipio frailero, «las jornadas son bastante interesantes al contar con la participación de gente del mundo de la cultura que de una manera u otra están destacando». «Es un orgullo y un placer que cada año se desplacen a Frailes y que gracias a todos ellos contemos con este tipo de actividades y destaco la forma que tienen de hacer las cosas, de una manera sencilla, de una forma amable y el modo que tienen de transmitir sus conocimientos que al final hacen que todos los que estamos sentados al otro lado del escenario terminemos aprendiendo», resaltó el alcalde.

Para el periodista y escritor, ganador de la Beca Michael Jacobs del pasado año, Diego Cobo, «las jornadas me están encantando y es la segunda vez que vengo pues el pasado año estuve aquí y de hecho en aquella ocasión lo dije aquí, el año que viene vengo a lo que sea y se ha cumplido, ya no me es ajeno, me suena lo que está pasando pero me siguen fascinando y me sorprende como en un pueblo tan pequeño y aparentemente sin demasiado atractivo se fragua algo tan especial, esta química que existe y, por supuesto, en las jornadas esta reunión tan variopinta que bueno, no hacemos más que hablar unos con otros y enriqueciéndonos».

Artista plástica

En el día de ayer, las jornadas se iniciaron con la inaguración de la muestra de la artista plástica española-estadounidense, Yolanda del Río, con su obra denominada 'Reflexión sobre el cambio climático'. Esta mujer es una artista plástica que lleva más de 40 años explorando métodos creativos de expresión visual a través de diferentes técnicas, como grabado, pintura, dibujo, collage, acuarela y herramientas digitales. Sus obras paisajísticas suelen estar inspiradas en lugares vividos por la artista, como pueden ser los paisajes de árboles y bosquess, inspirados por paseosen los alrededores de Madrid y Seattle. A Yolanda del Riego le fascina cómo el color y las formas pueden cambiar el significado de una misma imagen y utiliza su arte al servicio de la comunicación medioambiental.

Homemaje a Íñigo

Tras la inauguracón de la exposición, le tocó el turno al periodista especializado en música José Ramón Pardo, colaborador en el programa 'No es un día cualquiera', dirigido por Pepa Fernández. Pardo hizo un homenaje a su amigo José María Iñigo y habló de los viajes que realizó con él, ambos colaboradores del programa citado. Más de 400 viajes juntos y cientos de anécdotas que fueron reflejados con diversas fotografías.

El día de ayer finalizó con una conversación sobre literatura de viajes, con tres de los cuatro ganadores de la beca Michael Jacobs: Sabrina Duque, Diego Cobo y Álex Ayala que expusieron sus vivencias, dieron su opinión y compartieron estos días con Frailes.

Por último, conversaron Raúl Gómez y José Ignacio Foronda sobre 'Poesía en la Naturaleza' y a partir de las 21:00 horas, Carlos Yáñez representó un Cuentacuentos con niños fraileros en la misma casa que fue de Manolo 'el Sereno', donde acudieron muchas personas y recordaron a este hombre que fue precursor de estas jornadas, celebrando su cumpleaños e invitando a cientos de personas a su fiesta, de diferentes lugares de toda España y del extranjero.