Cortada hasta el 2 de noviembre la A-6104 en Baeza por obras Se han establecido dos desvíos alternativos al tráfico: uno por la A-401 y otro por la A-316 y A-6102

C. C. Baeza Lunes, 27 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha iniciado las obras de reparación puntual del firme de la carretera A-6104, en el término municipal de Baeza, con cargo al contrato de operaciones de conservación en la red de carreteras de Andalucía de la zona sur de la provincia.

La Delegación ha informado de que para la ejecución de estas obras, que afectan a toda la plataforma, es necesario el corte temporal de la carretera en este punto desde este lunes, 27 de octubre, y hasta el 2 de noviembre. Además, se han establecido dos desvíos alternativos al tráfico: uno por la A-401 y otro por la A-316 y A-6102.

El delegado territorial, Miguel Contreras, ha detallado que las actuaciones se ejecutan sobre el punto kilométrico 5+320 en esta vía que une las localidades jienenses de Úbeda y Jimena, con una inversión cercana a los 55.000 euros.

«Se trata de un punto afectado por una patología geotécnica que provoca el hundimiento y la deformación de la plataforma, lo que afecta a la seguridad vial en el tramo, de algo más de 1,5 kilómetros», ha explicado Contreras.

Con el objetivo de minimizar el perjuicio en materia de seguridad, las obras incluyen la demolición del firme existente, así como excavación en saneos para el cimiento del mismo. Para la mejora del cimiento, el proyecto técnico establece la extensión de material todo uno de cantera y, finalmente, la reconstrucción de toda la sección del firme mediante zahorra artificial y una nueva capa de rodadura al objeto de regularizar los hundimientos y badenes existentes.