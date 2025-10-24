La cooperativa San Antonio, de Alcalá La Real, moderniza sus instalaciones productivas Ha invertido 2,3 millones de euros para mejorar su eficiencia energética y su capacidad de elaborar de aceite de oliva

C. C. Jaén Viernes, 24 de octubre 2025, 18:16 Comenta Compartir

La cooperativa oleícola San Antonio, de Alcalá la Real, ha modernizado sus instalaciones tras una inversión superior a los 2,3 millones de euros, que va a posibilitar mejorar su eficiencia energética y su capacidad de producción de aceite de oliva.

Así se ha puesto de relieve este viernes en la inauguración de esta remodelación integral, en la que han participado el alcalde, Marino Aguilera, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, junto a los responsables de la entidad, que tiene más de 700 socios.

En concreto, se ha renovado por completo las instalaciones productivas, con la reforma del edificio y las cubiertas, la redistribución de los espacios, la ampliación de la maquinaria y la actualización de los sistemas eléctricos y de automatización, además de mejorar la accesibilidad, la señalización y los acabados.

El presidente de la SCA San Antonio, Juan Pulido, ha subrayado que esta actuación de modernización supone una apuesta por la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente, siempre con el objetivo de obtener aceites de máxima calidad.

Además, ha aludido al esfuerzo colectivo que ha marcado los más de 60 años de historia de la cooperativa «que nació del empeño de un pequeño grupo de emprendedores por hacer rentable su trabajo en el campo». Actualmente, agrupa a más de 700 socios que gestionan 4.500 hectáreas de olivar, con una molturación cercana a 20 millones de kilos de aceituna procedentes de la Sierra Sur de Jaén y de los Montes Orientales de Granada.

El alcalde ha felicitado a la cooperativa por su apuesta por la innovación y el futuro del olivar tradicional. «En Alcalá, donde el terreno es difícil y los olivares exigen un gran esfuerzo físico, resulta esencial que la tecnología más moderna se ponga al servicio de este cultivo milenario», ha comentado.

Por su parte, el consejero de Agricultura ha indicado que «estas instalaciones son ejemplo de que las subvenciones de la Junta de Andalucía llegan al territorio y se traducen en mejoras reales para las cooperativas y las industrias agroalimentarias»

En este sentido, ha explicado que, de la inversión total de 2,3 millones, el Gobierno autonómico ha aportado más de 630.000 euros a través de la convocatoria 2023 de ayudas a Industrias Agroalimentarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Fernández-Pacheco ha apuntado que esta inversión permite a la cooperativa «mejorar su eficiencia energética, su capacidad de producción y la calidad del aceite que elabora, reforzando su competitividad y sostenibilidad, y contribuyendo al mantenimiento del empleo rural y la fijación de población en el territorio».

De otro lado, el titular de Agricultura ha recordado la nueva convocatoria de ayudas a la modernización de la industria agroalimentaria andaluza, dotada con 88 millones de euros, que se publicará «de manera inminente».

Estas subvenciones están dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas (pymes), con 66 millones; como a grandes empresas (22 millones) que transforman, comercializan o desarrollan productos agrícolas y alimentarios en Andalucía.

Convocatoria

En este sentido, el consejero ha recordado que Jaén es «líder en modernización agroindustrial», con 52 proyectos aprobados en la convocatoria de 2023 y una inversión pública de 13,3 millones de euros, la mayoría destinados a almazaras y cooperativas oleícolas. Desde 2019, se han apoyado 134 proyectos en la provincia con un montante de 47 millones en ayudas destinadas a reforzar el tejido agroindustrial.

Además, está prevista otra convocatoria más para respaldar, en este caso, la ejecución de proyectos de innovación que desarrollan los grupos operativos andaluces: 18 millones de euros para impulsar la modernización y competitividad del sector agroalimentario, fomentando la colaboración entre productores (agricultores y ganaderos), centros de investigación, empresas y otros agentes del medio rural.

Fernández-Pacheco ha valorado el compromiso del Gobierno andaluz con la modernización, la innovación y la sostenibilidad del sector agroalimentario, «un sector estratégico que genera empleo, riqueza y oportunidades» en los municipios.

En este sentido, ha felicitado al presidente de la cooperativa San Antonio y a todos los socios por su esfuerzo y por representar el «espíritu» de las cooperativas: «trabajo, innovación y compromiso con el desarrollo rural».