Foto de familia de los galardonados junto a las autoridades. IDEAL

El Consejo Local de la Juventud de Bailén reconoce el talento en una emotiva gala

La ceremonia subraya el esfuerzo y compromiso de las nuevas generaciones que trabajan por un futuro mejor del municipio

José Luis López Frutos

Bailén

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

El Consejo Local de la Juventud de Bailén celebró su gala anual de premios en un acto marcado por la sorpresa, la emoción y emotividad, ... ya que ninguno de los jóvenes premiados conocía que iba a ser galardonado. La ceremonia, muy dinámica y con un ambiente familiar y cercano, destacó el esfuerzo, talento y compromiso de la juventud bailenense en diferentes ámbitos.

