El Consejo Local de la Juventud de Bailén reconoce el talento en una emotiva gala

El Consejo Local de la Juventud de Bailén celebró su gala anual de premios en un acto marcado por la sorpresa, la emoción y emotividad, ... ya que ninguno de los jóvenes premiados conocía que iba a ser galardonado. La ceremonia, muy dinámica y con un ambiente familiar y cercano, destacó el esfuerzo, talento y compromiso de la juventud bailenense en diferentes ámbitos.

El acto, conducido por José Comino, contó con la participación de diversas autoridades locales y provinciales, que fueron las encargadas de entregar los reconocimientos: Ángela María Hidalgo Azcona, Delegada de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad que fue la encargada de abrir el acto resaltando la importancia de este tipo de premios al potencial juvenil de la localidad.

Premiados

En esta nueva edición, los Premios Jóvenes Bailenenses han reconocido a Adrián García Barragán con el Premio 'Joven por la Ciencia', estudiante de Grado en Matemáticas en la Universidad de Granada. Entre sus logros, destacan su papel en la presidencia del Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas 2025 o su trabajo en la Vocalía de Política Universitaria en CREUP, entre otros.

Nieves Álvarez Molina, diseñadora de moda y joyería, se ha alzado con el Premio 'Joven Emprendedor'. Tras una trayectoria marcada por la formación y diversos premios nacionales, Nieves Álvarez ha creado su propia marca de joyas, Idun & Freya, montando su propio negocio en Bailén donde vende sus diseños.

El Premio 'Joven arte, cultura y música' ha recaído en Juan Márquez Moreno, licenciado en Historia y docente. Además de su brillante papel como profesor en los centros Hermanos Medina Rivilla y María Bellido, Juan Márquez mantiene un canal de YouTube, 'La Estación de la Historia 9/3-4', en el que comparte vídeos explicativos sobre diversos temas de Historia.

El Premio 'Felipe de Neve', que reconoce a los mayores involucrados con la juventud, ha sido otorgado a Manuel Comino Rusillo, bailenense profundamente ligado a las tradiciones de la ciudad y al oficio artesanal de la cerámica. Su pasión por la historia le llevó a unirse al mundo de la recreación histórica; primero como miembro de la Asociación General Reding y, después, como fundador de la Asociación 'Bailén por la Independencia' dedicada a la divulgación de la memoria histórica local.

Inés Sáez Jurado ha sido reconocida con el Premio 'Joven Perseverante', estudiante de Magisterio de Educación Infantil en la Sagrada Familia de Úbeda. De carácter polifacético, Inés Sáez ha destacado durante su formación musical, así como por su compromiso con distintas modalidades deportivas.

Finalmente, la atleta Jimena Ortiz Maldonado ha sido merecedora del Premio 'Joven Deportista'. Ha sido campeona del circuito de Cross Provincial; ganadora en muchas ediciones de la San Silvestre de Bailén y campeona absoluta en la San Antón 2024. Su valía ha traspasado los límites locales.

Vídeo

Cada entrega estuvo precedida por un vídeo introductorio que dio aún más emoción cuando los premiados descubrieron que ellos eran los protagonistas de reconocimientos; sus rostros mostraban claramente sorpresa al mismo tiempo que agradecimiento.

El acto estuvo acompañado por un cuidado programa musical. El grupo Amanecer Flamenco realizó dos actuaciones llenas de fuerza y expresión que recibieron grandes aplausos. Además, el público disfrutó de una emotiva interpretación a cargo de Inés Sáez, al piano, junto a Alba Merlo, a la trompeta, una intervención que aportó un toque de sensibilidad artística nada más iniciarse la gala.

La ceremonia concluyó con la intervención del alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho Núñez, quien felicitó a los jóvenes premiados y destacó la importancia de seguir impulsando espacios que reconozcan el talento local. Tras sus palabras, se realizó la tradicional foto de familia que puso el broche final a una noche inolvidable para los jóvenes del municipio.