Comunión musical y simbiosis en el primer día de Etnosur en Alcalá la Real

Desde el jueves por la noche los etnosureños están disfrutando de un sinfín de actividades relacionadas con la cultura, la música y la diversidad. De ... todos los gustos, para todas las edades, cada día es un desafío a las altas temperaturas a base de una buena programación. Uno de los momentos álgidos del día es el Etnochil. Djs de varias partes del mundo se dan cita al mediodía en el Paseo de los Álamos ante un numeroso grupo de gente que aprovechan la fuente para refrescarse al ritmo de la música. Uno de los invitados de ayer a este momento fue Mr.Paradise. Un dj con una amplia trayectoria en el mundo de la música.

Javier San Juan, nombre de pila del artista, comenzó su andadura en su barrio madrileño de Fuenlabrada en el que ya hacía patrones de música muy ecléctica. «Esto es un patrón que ya ha marcado mi carrera para todo y estoy muy abierto a todos los sonidos del mundo», explicó para este medio el dj madrileño. Después se fue a Canarias donde continuó con su carrera como dj, pero también programando festivales. A partir de ahí se volvió a Madrid y estuvo trabajando en locales importantes. «Empiezo a volar también a internacionales, con el nombre de Mr.Paradise más afianzado». Actualmente pincha en locales del grupo Paraguas y trabaja en algunos de sus buques insignia. «Trabajamos con un grupo de gama altísima». Ahora mismo también está programando en Canarias un pequeño festival tipo boutique y de gama alta que se llama Malvasoul. «Cuando me refiero a espacios exclusivos o de gama alta no me refiero al dinero sino a que le damos un contenido musical muy interesante y la gente que viene también lo es. Además, son espacios donde la paisajística es muy especial».

El nombre Mr.Paradise se lo puso un locutor de radio, Rodolfo Poveda, que iba mucho a trabajar con él. Los dos compartían afición por la novela negra y un día le regaló un libro de este género cuyo título era Mr.Paradise. «Así te vas a llamar me dijo, además que nuestra productora se llamaba también Lost Paradise».

Del mismo modo, es la segunda vez que participa en Etnosur. La otra vez fue hace dos años cerrando una de las noches del festival en el escenario del recinto Etnosur. «A mi me gusta mucho el día, y que sea de día no quiere decir que vayan a aflojar la frecuencia demasiado, porque la música no tiene que ser relajada, al contrario, estamos más frescos, con más energía».

Energía

«La energía de Etnosur es maravillosa, un público abierto, culto en lo musical. Tenía muchas expectativas puestas al recordar de la otra vez esa primera fila con un público diverso con ganas de bailar». Etnosur es diferente a otros festivales del mismo tipo. «Tiene algunos puntos en los que es un Ferrari, además la localización es especial, es maravillosa, no es el típico festival de las grandes ciudades, hace que la gente tenga que desplazarse y tenga que buscar eso. También lo hace muy especial la visión que vienen teniendo históricamente los programadores de reivindicar algo que es importante, las músicas de raíz, pero con una visión global y abierta que hace que los festivales sean únicos. También me quedo con el calor de la gente».

Estuvo acompañado por su pareja y también dj Emma Play, que también pinchó para los asistentes al Etnochil, tanto individual como de forma conjunta con Mr.Paradise.

Las actividades se sucedieron por la mañana con cuentos infantiles, talleres, como el de 'Creando con semillas', 'El color de la piel', o 'Bisutería con arcilla polimérica'. Además, se pudo disfrutar del foro 'Habitamos con las palabras', que tuvo una gran afluencia de público.

Circo

Del mismo modo, por la tarde fue el primer día del circo, con la actuación de la compañía Spinish Circo y su espectáculo 'Fins a cel'. De teloneros contaron con la escuela de circo La Nave.

Ya por la noche, en el escenario Etnosur tuvo lugar el primero de los grandes conciertos con la actuación de Kiko Veneno. Antes de comenzar el espectáculo se le hizo entrega del Premio Etnosur por parte de las autoridades el Ayuntamiento de Alcalá, que quisieron reconocerlo por su trayectoria musical y los valores que trasmite con la misma.