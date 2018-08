El 'coche de la playa' ya está en Jamilena y lo conduce la Policía El alcalde accidental niega que se vaya a cesar al teniente de alcalde al que el PSOE acusa de utilizar el vehículo municipal para sus vacaciones en la Costa MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Martes, 14 agosto 2018, 19:28

Continúa la polémica por el coche municipal de Jamilena visto en Adra (Almería), usado según el PSOE por el teniente de alcalde de forma particular para sus vacaciones. Los socialistas han criticado hoy el silencio del alcalde del PP sobre la presencia del vehículo en la localidad almeriense, «el coche que el teniente de alcalde José Antonio López (PA) utiliza habitualmente y se trata de la ciudad costera en la que este concejal veranea».

El portavoz socialista, José María Mercado, ha destacado que el alcalde, Crispín Colmenero, «no puede parapetarse detrás de nadie para no dar explicaciones sobre este gravísimo asunto» y le vuelve a exigir que «dé la cara». «Los vecinos y vecinas de Jamilena tienen el derecho a saber si un vehículo municipal está siendo utilizado de manera particular. ¿Qué hacía ese coche del Ayuntamiento en Vera? ¿Qué asunto de Jamilena se estaba resolviendo en esta ciudad de Almería? Estamos esperando explicaciones, porque si no las hay o no son las apropiadas, José Antonio López tiene que dimitir o ser cesado por el alcalde», reitera.

El vehículo se encuentra ya en Jamilena, según ha confirmado a IDEAL el alcalde accidental, Tomás Liébana, que ha señalado además que está siendo utilizado por la Policía Local, al estar averiado el que usan habitualmente. Liébana, que en un primer momento desconocía el tema, ha dado la cara y explicado la versión de López, que le ha indicado que fue «a Granada a trabajar visitando una cantera y un vivero de varios pueblos porque vamos a arreglar unos jardines y quería ver otros y coger ideas y se quedó a dormir en Vera según me ha dicho porque le pillaba cerca. El lunes tenía que traer el coche y así lo ha hecho. Es la explicación que él me ha dado».

Acusaciones cruzadas

Aunque Liébana asegura que «no quiere justificarlo» y que «el tema es grave», considera que «otras cosas más graves ha hecho el PSOE y no se ha movido tanto», incluso señalando a Mercado, del que esperan explicaciones «desde hace ocho años sobre si cobró o no cobró un curso de formación de Guadalinfo que no llegó nunca a realizar porque la luz estaba en ese momento cortada».

En cualquier caso, el grupo popular no va a pedir a López que dimita, según Liébana. «Lo pediremos cuando llamen a Pedro Sánchez para pedir su dimisión por coger un avión del Ejército para ir a un concierto con su mujer. Cuando lo haga el señor Mercado lo haremos nosotros».