Con el coche oficial de Jamilena en la costa almeriense Coche municipal de Jamilena aparcado en una calle de Vera (Almería) . / IDEAL El PSOE exige el cese del concejal, José Antonio López, después de que apareciera el vehículo en Vera; localidad donde pasa sus vacaciones LEONARDO LÓPEZ JAÉN. Martes, 14 agosto 2018, 02:35

La polémica ha llegado a Jamilena. El PSOE ha exigido el cese del teniente de alcalde del municipio jienense, José Antonio López, si no se aclara en 24 horas la presencia de un vehículo oficial del Ayuntamiento en el municipio almeriense de Vera, ciudad donde veranea el citado concejal. Esto es algo muy grave y por ello exigimos al alcalde, Crispín Colmenero, que salga a la palestra dar las explicaciones oportunas y, desde luego, a depurar las responsabilidades políticas que sean necesarias con la máxima urgencia», sentenció el portavoz socialista, José María Mercado. «El señor López piensa que el Ayuntamiento es su cortijo y eso es inadmisible. Si no hay explicaciones convincentes, no puede seguir siendo concejal ni un solo minuto más», añadió Mercado.

Desde el partido socialista, insisten en que los vecinos jamilenenses tienen derecho a conocer las explicaciones pertinentes que tenga que dar el consistorio al respecto. «Los vecinos tiene derecho a saber qué asunto de Jamilena se estaba solucionando en pleno mes de agosto en esa ciudad y si es la primera vez que ese coche ha viajado hasta allí, a casi 300 kilómetros de distancia de aquí», afirmó el portavoz socialista, José María Mercado.

Uso particular de lo público

«Es una vergüenza que una furgoneta propiedad del Ayuntamiento se encuentre en Vera porque los coches del oficiales se usan para asuntos municipales, para resolver problemas de los vecinos y vecinas de Jamilena; no para uso particular y recreativo de ningún concejal», explicó José María Mercado.

El portavoz socialista recordó al alcalde de la localidad jamilenense que en un caso así debe actuar con la mayor brevedad posible. «Si no justifican las razones por las que ese coche estaba en Vera, el señor Colmenero debería cesar urgentemente al señor López, porque estamos hablando de un bien municipal y por tanto de dinero público, que es de todos», señaló Mercado. En este sentido, Mercado llegó a preguntarse si esta práctica es habitual entre los miembros que forman parte del ayuntamiento. «Si eso fuera así, quién paga el combustible» de estos viajes. El colmo sería que el Ayuntamiento estuviera pagando también el gasoil de viajes particulares, es decir, el insulto final para los vecinos de Jamilena», aseveró el portavoz socialista.

«Un sueldo de Champions»

Mercado recuerda que este teniente de alcalde cobra 2.600 euros mensuales del Ayuntamiento, un sueldo que el portavoz socialista, José María Mercado, calificó como «un sueldo de Champions» para un concejal de este nivel. «Si el alcalde insiste en mantenerlo en su puesto, tendremos que pensar que éste es el precio que el señor Colmenero tiene que pagar para ser alcalde gracias al pacto de perdedores PP-PA», concluyó Mercado.