Autoridades, en la inauguración del Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial. Ideal

21 centros de innovación territorial de España se reúnen en Beas de Segura

El desarrollo y la regeneración territorial centran este encuentro en el que se tejen alianzas para afrontar el reto demográfico

C. C.

Jaén

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:39

Beas de Segura acoge el Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (CIT) y del programa Campus Rural que reúne a una ... veintena de estos centros para debatir sobre el desarrollo y la regeneración territorial, pero también para el intercambio de buenas prácticas y para tejer alianzas con las que hacer frente al reto demográfico.

21 centros de innovación territorial de España se reúnen en Beas de Segura