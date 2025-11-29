Cazalilla agrupa servicios culturales en un edificio multiusos

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, realizó una visita oficial a Cazalilla durante la que conoció, junto al alcalde de este municipio, ... Manuel Jesús Raya, los trabajos de adecuación del edificio de usos múltiples que cuentan con financiación de la Administración provincial. «Con una inversión que supera los 80.000 euros, y gracias a la buena gestión del alcalde y del equipo de Gobierno, se ha podido abrir en parte este edificio de referencia en Cazalilla», ha destacado Reyes.

Este edificio multiusos «alberga tanto el Centro Guadalinfo como la biblioteca local y una sala de exposiciones», explicó el presidente de la Administración provincial sobre un espacio que «se ha adaptado para acoger estas actividades». En este sentido, Paco Reyes señaló que iniciativas como esta «demuestran cada vez más que nuestros municipios tienen más servicios de calidad, especialmente cuando dependen de los ayuntamientos, como en este caso ocurre con el espacio para el Centro Guadalinfo, la biblioteca o la sala de exposiciones».

Por el trabajo que ha realizado, Reyes felicitó al Ayuntamiento de Cazalilla: «Hemos tenido la oportunidad de comprobar que este edificio puede y tiene que albergar otras infraestructuras, como un espacio escénico, espacios que sean utilizados por empresas que se puedan instalar en este municipio o también hemos visto lo que van a ser los próximos proyectos EDIL, en los que Cazalilla se ha incorporado a ese proyecto que hemos redactado desde la Diputación Provincial de Jaén».

Necesidad

Por su parte, el alcalde de esta localidad remarcó que llevaban bastantes años intentando poner en marcha un centro cultural como este: «Gracias a Diputación ahora ya lo tenemos», dijo. Al respecto, Manuel Jesús Raya agradeció la visita de Paco Reyes para «comprobar de primera mano a qué van destinadas todas las inversiones y propuestas que le lanzamos a la Diputación». En concreto, detalló que «se ha concluido una de las fases del proyecto de este edificio, con una inversión aproximadamente de 80.000 euros, y la verdad que ha sido una actuación muy importante que necesitábamos en Cazalilla para que el municipio pueda desarrollar su actividad empresarial y de ocio».

En esta línea de colaboración entre ambas instituciones, el alcalde cazalillero recordó que tienen varios proyectos en marcha, entre ellos el tramo de carretera que comunica la localidad con Mengíbar, el técnico de juventud o el PFEA». «La verdad es que la Diputación siempre está con los pueblos pequeños, como tiene que ser», concluyó.