Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Diputación y el alcalde de Cazalilla visitaron el edificio de usos múltiples. Ideal

Cazalilla agrupa servicios culturales en un edificio multiusos

Alberga el Guadalinfo, la biblioteca y una sala de exposiciones, con la intención de abrirse a otras propuestas en el futuro

A. C.

Cazalilla

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, realizó una visita oficial a Cazalilla durante la que conoció, junto al alcalde de este municipio, ... Manuel Jesús Raya, los trabajos de adecuación del edificio de usos múltiples que cuentan con financiación de la Administración provincial. «Con una inversión que supera los 80.000 euros, y gracias a la buena gestión del alcalde y del equipo de Gobierno, se ha podido abrir en parte este edificio de referencia en Cazalilla», ha destacado Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes en Jaén
  2. 2 La I Edición de Oleoturismo vincula el olivar de la zona con promoción y salud
  3. 3 El Ayuntamiento de Jaén decreta tres días de luto por la muerte de dos jóvenes
  4. 4 Intensa humareda cerca de la avenida de Andalucía por el incendio de un coche
  5. 5 Jesús Estrella avala a los gestores de residuos de la construcción agentes en el empleo y la sostenibilidad
  6. 6 ¿Por qué tomamos las uvas en Nochevieja desde 1892?
  7. 7 El alumbrado navideño gana en decoración y llega a más rincones del municipio
  8. 8 Rescatan de madrugada a dos senderistas Erasmus atrapadas en Jabalcuz
  9. 9 Diputación colabora con el Ayuntamiento de Cazalilla para abrir un edificio multiusos en la localidad
  10. 10 Detenidos 15 ultras por una reyerta en el parque de La Alameda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cazalilla agrupa servicios culturales en un edificio multiusos

Cazalilla agrupa servicios culturales en un edificio multiusos