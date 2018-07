«Muy cariñoso, me ha cogido la mano» La Reina saluda a las personas concentradas en la plaza. / ENRIQUE Con abanicos y hasta con paraguas los vecinos aguantaron estoicamente el calor para ver a los Reyes | Cientos de vecinos se agolparon durante el recorrido trazado para ver se cerca a los Reyes de España y poder estrecharles la mano J. SOTO BAILÉN Viernes, 20 julio 2018, 01:03

Desde las cinco de la mañana había vecinos esperando en la Plaza de la Constitución para poder ver lo más cerca posible a los Reyes de España, y es que no todos los días reciben en su municipio a Felipe VI y a Doña Leticia. Los que pudieron ponerse en las primeras filas, tras el espacio delimitado, pudieron no solo observarlos de cerca sino, incluso, intercalar algunas palabras con los monarcas y estrecharles la mano. El calor no fue impedimento y ataviados con abanicos, y hasta con paraguas, aguantaron estoicamente en la calle para vivir este día, que llevan esperando mucho tiempo.

No pudo contener la emoción Isabel al recordar su saludo al rey. «Le he dicho que me alegraba muchísimo de verlo. He llorado y él me ha cogido de la mano. Al padre lo he apreciado muchísimo; y ahora, al hijo. Me parece que es muy apañado y que está preparado», dijo.

Don Felipe mostró interés por un niño que se tapaba un ojo que tenía un poco hinchado porque tenía una picadura de mosquito y el Rey pensó que se había dado un golpe en la cara. «Ha sido muy cariñoso, muy cercano y le ha dado un beso. Nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de que la Casa Real nos haya tenido en cuenta porque Bailén demostró ser un sitio histórico hace muchos años», dijo Paula, la madre de Sergio (5 años) que fue el pequeño que recibió las caricias de Felipe VI. También estuvo con ellos su hermano Rubén, de 9 años.

Otra niña, Carmen (10 años), presenció el paso de los Reyes acompañada por su madre y su hermana y también pudo saludar a los Reyes. «El rey me ha dicho ¡Hola!; y Leticia, ¿qué tal? y el rey me ha dado un beso una mejilla. Los había visto en periódicos y en la tele, pero nunca así. Ha sido muy emocionante», añadió la pequeña. Su madre, Mamen, reveló que era un día histórico que a su hija le hacía mucha ilusión conocer a los Reyes porque sigue todo lo que aparece en los medios de comunicación sobre la Casa Real.

Gran interés por la visita

Muchos bailenenses comenzaron a vivir ayer el día grande del municipio asistiendo a la misa de campaña, a las siete de la mañana, y de ahí, se dirigieron a la Plaza de la Constitución, como fue el caso de Francisca, que llegó a las 7:45 horas, para ver a los Reyes de España. «Me han impresionado mucho porque esto es una cosa histórica, que no ha sucedido en muchos siglos y ojalá nuestros hijos y nietos lo puedan ver. Para nosotros, la llegada de nuestros soldados es lo más importante, pero este año al llegar sus Majestades, es un aliciente muy importante para vivir las fiestas», indicó esta vecina. Carmen, por su parte, reconoció que los monarcas le habían parecido «preciosos e impresiona verlos de cerca», señaló. Otro vecino, Pedro, quiso retratar la llegada de los Reyes con su cámara y cogió un buen sitio en la céntrica plaza. «Este año se viven con especial emoción las fiestas porque ellos están aquí. Siempre se ponen muchas banderas de España para las fiestas, pero este año hay más», aseveró Pedro.

Como curiosidad, la asistencia de los bailenenses a sus fiestas ha aumentado este año precisamente por la presencia de los Reyes de España, y hay quien ha retrasado sus vacaciones para no perderse este día.

José Luis es uno de ellos y ayer los esperó con su madre, Manuela, y con su hija, Lucía, en la calle donde se encuentra el Museo de la Batalla de Bailén. Para él no era la primera vez que veía de cerca a Felipe VI por su profesión, pero no dejó de emocionarle. «Verlo hoy en mi pueblo es el mayor honor, alegría y orgullo. El pueblo está hoy patas arriba y esto va a tener una repercusión a nivel nacional muy grande para Bailén», vaticinó este vecino.

Desde las 8 de la mañana

Antonia, natural de Baños de la Encina pero residente de Bailén, compartió la emoción de esta jornada con otras amigas. «Estamos cansadas y con calor porque llevamos desde las ocho de la mañana, pero merece la pena porque no sabemos si los vamos a ver otra vez», apuntó.

«Al Rey lo he visto muy guapo y a Leticia, igual que en la tele, muy delgadita y muy bien», sostuvo Maruja, que llegó a las 9:30 horas.

Y hay hasta quien se desplazó de otro municipio para ver a los monarcas como Purificación, que vino de Andújar, aunque tiene familia en Bailén. «Tengo mucha devoción por los Reyes. Los he seguido en su recorrido y me han parecido guapísimos. Es un honor que vengan a Andalucía y, sobre todo, a la provincia. Bailén se merece una visita de los Reyes como cualquier ciudad y capital», comentó Purificación.