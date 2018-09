Canto a la libertad en Baeza por la Diversidad Foto de familia de los premiados y las autoridades. / LORENA CÁDIZ El expresidente Zapatero, padre de la Ley del matrimonio homosexual, fue el gran protagonista LORENA CÁDIZ BAEZA Domingo, 23 septiembre 2018, 04:07

José Luis Rodríguez Zapatero, o el presidente Zapatero, como ayer lo llamaron en más de una ocasión, fue la estrella de la noche en Baeza. Una noche para la diversidad, y si hay alguien que pueda hablar de diversidad, ese es Zapatero. Baeza lo estaba esperando, desde hace años, así lo reconoció la propia alcaldesa, Lola Marín. Querían reconocer a quién hizo posible el matrimonio igualitario en España, y ayer fue la ocasión. Premio Pedro Zerolo para el expresidente, que habló largo y tendido sobre igualdad antes y durante la gala Baeza por la Diversidad, que anoche celebró su décima edición.

«La diversidad es lo que nos hace libres, lo que reconoce lo que somos, nos hace plurales, libres, con el deseo y el derecho de ser felices, de respetarnos y de reconocernos. No se trata de tolerar al que es diverso, ni de respetar, se trata de reconocer. Y como la diversidad ha estado olvidada, marginada y perseguida durante siglos, es necesaria una actitud de reconocimiento positivo y activo, y Baeza Diversidad, que ya tiene tradición, es un ejemplo», dijo Zapatero, que además calificó a Jaén como una de las tierras «con más profundas raíces progresistas de España».

«Baeza impone», aseguró el expresidente, que habló del patrimonio baezano, de los poemas de Machado y que recordó las satisfacciones personales y políticas que le ha dado haber sido el impulsor de la Ley del matrimonio de personas del mismo sexo. Un mérito que compartió con el propio Zerolo, a quién recordó como un «grande de la libertad y el padre fundador de la diversidad contemporánea en España».

Pero Zapatero no fue el único premiado de la noche. El socorrista y rescatador, Sergio Cobela, también se llevó una buena tanda de aplausos por parte del público que llenó el Teatro Montemar, donde se celebró la gala. Es miembro de la ONG Open Arms, que recibió el premio Diversidades. Una ONG creada en 2015 en Badalona con el objetivo de hacer frente a las situaciones de emergencias surgidas en el entorno marítimo. Desde su primera base de operaciones instalada en la isla de Lesbos, y también desde el mediterráneo central, a través de un barco medicalizado de salvamento y vigilancia, un equipo permanente de personal voluntario cumple la misión de rescatar del mar a refugiados que huyen de conflictos bélicos, persecución o pobreza.

Los hechos

«Nos hemos encontrado con muchas situaciones adversas. Nos han cerrado puertos en Italia y Malta por el único delito de salvar vidas a personas que buscan una vida, no digo una vida mejor, digo una vida», dijo el socorrista. «El mar se ha convertido en una gran fosa común en la que diariamente aparecen cuerpos. En tres años hemos rescatado a 60.0000 personas, pero lo peor es que no sabemos cuantos no hemos rescatado. Seguiremos hasta que no haya una sola vida a la deriva», aseguró.

José María Núñez y Raúl González son presidentes de la fundación Triángulo, a nivel estatal y andaluza, una ONG que ayer recibió el premio de Contribución Social por su lucha por la diversidad sexual en los más diversos campos, aunque ayer ellos se centraron en su trabajo en cooperación internacional. «Nos dejamos la piel día a día para que nuestros compañeros en Sudamérica y África tengan la capacidad de defender sus derechos, que la gente no necesite salir de sus países. La gente viene a España no sólo por motivos económicos, sino también evitando penas de cárcel por lo que son, y eso es lo que queremos evitar».

Roberta Marrero recibió el Premio Baeza Diversa en la modalidad de Contribución Cultural. Nacida en las Palmas de Gran Canaria, esta escritora y artista contemporánea, se define a si misma como 'artivista', en alusión a su quehacer artístico y su activismo trans. Como ilustradora, Roberta mezcla y descontextualiza imágenes populares, dando lugar a nuevos significados, y utilizando la técnica de la apropiación artística. «Debemos aprender a convivir, a respetarnos y a querernos», dijo sobre el escenario.

Gimnasia rítmica

La periodista Paloma del Río fue premiada en la modalidad de deportes. Popularmente conocida por ser la voz de las retransmisiones de TVE de gimnasia rítmica, patinaje artístico e hípica, entre otras, está considerada una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo español, ha ocupado diferentes cargos en la Dirección de Deportes de TVE, siendo actualmente coordinadora de Patrocinios y Federaciones. En 2015 recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, actuando en 2017 como embajadora de los Juegos del Orgullo. Es además ponente en conferencias y masters deportivos sobre Mujer y Deporte, Olimpismo y deporte minoritario.

«Muchos de los que están aquí van a poner cuerpo a la voz», dijo nada más salir a recoger su premio, «La vida ya tiene muchos dramas para que querer a la persona que quieres sea un drama o para vivir en un cuerpo que no quieres que sea el tuyo. Cuando me muera quiero dejar el metro cuadrado de mi alrededor un poquito mejor de lo que me lo he encontrado», dijo la periodista.