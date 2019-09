Campillo de Arenas recurre a los camiones cisternas por el corte de agua Camión cisterna en Navas de San Juan el año pasado, cuando se produjeron cortes de agua. / IDEAL A pesar de haber limpiado todos los depósitos, bombas y conducciones el agua se mantiene turbia LAURA VELASCO Miércoles, 4 septiembre 2019, 12:43

El Ayuntamiento de Campillo de Arenas va a recurrir a lo largo de la jornada a camiones cisternas después de que se mantenga desde hace más de 24 horas el corte de suministro debido a que el agua de los grifos comenzó a salir muy turbia tras la tormenta registrada este lunes.

El alcalde, Juan Francisco Figueroa, ha indicado a Europa Press que a pesar de haber limpiado todos los depósitos, bombas y conducciones el agua se mantiene turbia por lo que el foco se ha centrado en el pozo de captación procedente de un acuífero del que se abastece el municipio.

Desde hace más de 25 años, los 1.700 habitantes de Campillo de Arenas se abastecen de un sondeo situado a más de cien metros de profundidad. «Hasta ahora no había dado ningún problema», ha indicado el alcalde. Sin embargo, los «residuos secos» que lleva el agua provienen de la misma captación, de ahí que los trabajos estén centralizados en el sondeo.

El alcalde ha pedido paciencia a la población, mientras que desde Diputación, a petición del Ayuntamiento, ya se ha enviado personal técnico para localizar el motivo de la suciedad del agua y buscar soluciones encaminadas a restablecer cuanto antes el suministro de agua.

El municipio dispone de otros sondeos, pero estos no son de agua potable. Por lo pronto, a lo largo de la jornada comenzará el reparto de agua con camiones cisternas destinado a la población en general y aquellos negocios y explotaciones que requieren un mayor volumen de agua para su funcionamiento.

«No sabemos si la tormenta ha tenido o no algo que ver, pero lo cierto es que el agua no es apta para el consumo porque no tiene calidad para ello», ha dicho el alcalde. Ahora serán los técnicos los que deberán situar el origen del problema y poner en marcha soluciones que permitan restablecer el suministro.